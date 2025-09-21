Rituels nuptiaux chez les Dao rouges de Lai Châu

Le cortège nuptial constitue un rituel essentiel dans le mariage de la communauté Dao rouge du village de Nậm Sáng, commune de Mường Than, province de Lai Châu (Nord). Au fil du temps et malgré les vicissitudes de l’histoire, les Dao rouges ont su préserver cette tradition, profondément ancrée dans leur identité ethnique.

Le jour du mariage, la mariée porte un costume traditionnel aux couleurs éclatantes. Selon la coutume, elle ne doit pas voir la lumière du soleil, par crainte que son âme ne s’égare, ce qui serait de mauvais augure pour son avenir. De son côté, le marié ne peut découvrir le visage de sa future épouse qu’après l’accomplissement des rituels d’offrande aux ancêtres.

La cérémonie d’accueil de la mariée est une vraie fête musicale. Le cortège du marié se compose d’un groupe de quatre musiciens avec des hautbois, des tambours et des gongs qui résonnent pour annoncer et célébrer l’union auprès des ancêtres et des esprits de la nature.

Les offrandes apportées chez la famille de la mariée se compo-sent notamment de deux poulets, de dix bouteilles d’alcool, de trente kilos de riz et de trente kilos de porc. Elles symbolisent la demande solennelle de ramener la mariée dans la maison de son époux. Une fois la mariée accueillie dans sa nouvelle famille, les deux clans partagent un repas festif, trinquent à la santé des jeunes tourtereaux et se réjouissent ensemble dans une ambiance de liesse.

QUY TRUNG - XUÂN LÔC/VNA/CVN