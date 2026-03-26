Culture et numérique : le virage stratégique du prix Dê Mèn

Depuis sa création, le prix Dê Mèn (Grillon), dédié aux enfants, a pour ambition de couvrir un large éventail de domaines créatifs, allant de la littérature et des arts plastiques au divertissement, en passant par les formes d’édition traditionnelles et les plateformes numériques contemporaines.

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Photo : VNA/CVN

Le 26 mars, le journal Thê Thao & Van Hoa (Sports & Culture), relevant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), a officiellement lancé la septième édition de ce prix.

Dans le contexte de la mise en œuvre active, à l’échelle nationale, de la Résolution N°80 du Bureau politique relative au développement de la culture vietnamienne, le comité d’organisation a décidé, à l’occasion de cette nouvelle édition, de donner une dimension renforcée au prix Dê Mèn.

Vers un écosystème culturel pour l’enfance

Au-delà de la simple découverte et valorisation des œuvres "par les enfants" et "pour les enfants", ce prix poursuit une ambition de long terme : contribuer à l’émergence d’un véritable écosystème culturel et artistique destiné aux jeunes Vietnamiens à l’ère numérique.

Photo : VNA/CVN

Dans cette perspective, l’accent sera mis sur la mise en place de mécanismes favorisant la transformation des créations primées en produits culturels à large diffusion. L’objectif est de contribuer concrètement au développement de l’industrie culturelle vietnamienne, notamment dans le domaine du cinéma destiné au jeune public.

Cette orientation s’inscrit dans les priorités de la Résolution n°80, qui met l’accent sur le développement de secteurs clés tels que le cinéma, la musique, les beaux-arts, le tourisme culturel, le design, la mode, l’artisanat traditionnel, les jeux vidéo, la gastronomie et les contenus numériques.

La résolution fixe notamment pour horizon 2030 la création d’un environnement culturel sain, de la famille et de l’école à la société et à l’espace numérique, ainsi que le développement d’une littérature et d’un art à la hauteur de l’héritage culturel national et du rayonnement du Vietnam dans la nouvelle ère.

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Elle vise également un objectif majeur : permettre à 100% des élèves du système éducatif national d’accéder à des activités artistiques et d’y participer régulièrement.

Par ailleurs, la mise en place de mécanismes spécifiques visant à détecter, former, perfectionner et valoriser les talents culturels et artistiques constitue l’un des axes prioritaires identifiés.

Dans ce cadre, le prix Dê Mèn ne se limite pas à la découverte et à la récompense des talents. Il agit comme un véritable tremplin pour les auteurs et les œuvres destinés à l’enfance, tout en stimulant la créativité des jeunes, en encourageant la lecture et en contribuant à la construction d’un environnement culturel riche et dynamique pour les générations futures. Il participe ainsi à l’épanouissement global de la société vietnamienne et à l’égalité d’accès aux valeurs culturelles, notamment pour les enfants.

Créer pour l’enfance à l’ère numérique

Photo : VNA/CVN

Lancé en 2020 par le journal Thê Thao & Van Hoa, le prix Dê Mèn est une distinction annuelle à but non lucratif récompensant des œuvres artistiques créées par et pour les enfants. Il comprend un Grand prix, intitulé "Hiêp si Dê Mèn" (Chevalier Grillon), ainsi que d’autres distinctions telles que "Khat vong Dê Mèn" (Aspiration du Grillon) et des prix du jury.

Le grillon est une figure emblématique de la littérature jeunesse vietnamienne, notamment à travers le célèbre roman Dê Mèn phiêu luu ky (Les Aventures d’un grillon) de l’écrivain Tô Hoài, ainsi que le poème Gui ban Chi Lê (Lettre à un ami chilien) de Trân Đang Khoa. Pour de nombreux Vietnamiens, cet insecte évoque l’enfance et symbolise la bravoure.

En six éditions, le Grand prix a été décerné à plusieurs figures majeures, dont l’écrivain Nguyên Nhât Anh (2020), l’écrivain Trân Duc Tiên (2023), l’écrivaine Ly Lan (2024) et le musicien Pham Tuyên (2025). Une trentaine de prix "Khat vong Dê Mèn" ainsi que plusieurs distinctions du jury ont également été attribués à des artistes vietnamiens et internationaux, dont de jeunes créateurs.

Il convient de souligner que le prix Dê Mèn ne fixe aucune restriction quant au type de candidatures. Les œuvres peuvent relever de domaines variés tels que la littérature, les beaux-arts, la musique, les arts du spectacle ou encore les jeux. Cette diversité reflète une approche qui considère les enfants comme un public à la fois créatif et interdisciplinaire, contribuant à l’émergence d’un écosystème culturel riche et dynamique.

Le règlement se veut à la fois ouvert et exigeant : aucune limite d’âge n’est imposée aux candidats, favorisant la participation d’artistes professionnels comme amateurs, tout en garantissant un processus de sélection rigoureux assuré par un jury de haut niveau.

Au-delà de la cérémonie de remise des prix, Dê Mèn s’inscrit également dans des actions sociales significatives, visant à diffuser les valeurs culturelles et à promouvoir l’esprit créatif au sein de la communauté, notamment en encourageant les enfants à accéder à des activités artistiques et à y participer activement.

Règlement du prix Dê Mèn 2026 (7e édition) - Toutes les œuvres littéraires et artistiques, ainsi que les manuscrits créés, achevés ou publiés entre 2025 et 2026 (du 1er janvier 2025 au 25 avril 2026), sont admissibles. Date limite de soumission : le 25 avril 2026 à minuit. - Procédure : + Pour les manuscrits, veuillez les envoyer à l'adresse électronique suivante : giaithuongdemen@thethaovanhoa.vn + Pour les supports imprimés (livres, enregistrements audio/vidéo, etc.), veuillez envoyer 6 exemplaires de chaque œuvre à : journal Thê Thao & Van hoa, 11 rue Trân Hung Dao, quartier de Cua Nam, Hanoï. Tél. : 0243.828.601. Téléphone portable : 0936.140.843. -La cérémonie de clôture et la remise des prix sont prévues avoir lieu à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance (1er juin) 2026.

Quê Anh/CVN