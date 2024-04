Les destinations à proximité sont prisées pour les prochains jours fériés

>> Les jours fériés du 30 avril et du 1er mai, une période idéale pour la croissance du tourisme

>> Promouvoir le tourisme à Hô Chi Minh-Ville

>> Augmentation des vols pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai

Photo : HNM/CVN

Pour les prochains jours fériés du 30 avril (Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale) et du 1er mai (Fête du travail), Hoàng Thu Hiên (arrondissement de Nam Tu Liêm, Hanoï) a partagé que sa famille avait décidé de choisir Môc Châu, province de Son La, car la distance parcourue par la route était tout à fait appropriée.Le site touriste



Nguyên Thu Trang (arrondissement de Thanh Xuân, Hanoï), de son côté, a choisi de se rendre à Ha Long, province de Quang Ninh, pour assister au Carnaval de Ha Long 2024, avec de nombreuses activités attractives.

Quant à lui, Ngô Ba Thanh (arrondissement de Ba Dinh, Hanoï) a décidé de rester dans la capitale. "Hanoï propose de nombreuses activités passionnantes et a plusieurs endroits intéressants. Ma famille a trouvé une zone de villégiature en banlieue de la capitale au lieu d'aller dans des endroits bondés", a-t-il dit.

Les localités ont préparé de nombreux produits attractifs pour les touristes lors des prochains jours fériés.

La province de Quang Ninh organisera le carnaval de Ha Long 2024, qui présentera pour la première fois une scène en mer créée par près de 200 bateaux de croisière et un spectacle pyrotechnique. L'événement comprendra également un spectacle de lumière par drone.

Photo : VNA/CVN

La province montagneuse de Lào Cai, qui abrite la célèbre station balnéaire de Sa Pa, prévoit d'organiser un large éventail d'événements culturels et sportifs, notamment une fête des roses à Sa Pa.

À Hanoï, de nombreux nouveaux produits touristiques suburbains sont lancés à cette occasion, tels que le circuit intitulé "Explorer la route du patrimoine au sud de Thang Long", qui implique des sites historiques et des villages artisanaux en banlieue, outre des produits et services de tourisme communautaires au village de Miên (district de Ba Vi).

La directrice du Service du tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, a déclaré que la capitale envisageait de stimuler le tourisme dans les banlieues afin d'apporter de nouvelles expériences aux touristes.

De nombreux voyagistes ont également lancé des produits attractifs. Saigontourist propose plus de 200 circuits à des destinations à l’intérieur et à l’extérieur du pays, qui attirent la participation de plus de 110.000 visiteurs.

Les voyages par la route sont très prisés. VietSense Travel en lance plusieurs à des prix attractifs, notamment ceux à destination du Nord-Est et du Nord-Ouest avec des prix de 1,8 million à plus de deux millions de dôngs. Certains voyages vers des destinations plus lointaines telles que Dà Nang, Hôi An, Nha Trang, Dà Lat et Phu Quôc, ont des prix de sept à huit millions de dôngs/personne, avec les jours de départ les 28 et 29 avril.

VNA/CVN