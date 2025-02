Réunion préparatoire pour la 9e session extraordinaire de l'Assemblée nationale

Une réunion entre les permanences du Comité du Parti de l'Assemblée nationale (AN) et du gouvernement pour examiner la préparation de la 9 e session extraordinaire de la XIV e législature de l'AN a eu lieu le 6 février à Hanoï. Elle a été coprésidée par le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'AN, Trân Thanh Mân.

Selon Lê Quang Tùng, secrétaire général de l'AN et président du Bureau de l'AN, lors de sa 9e session extraordinaire, prévue du 12 au 18 février, l'AN examinera et adoptera quatre lois et cinq résolutions visant à réorganiser et à améliorer le cadre institutionnel et le fonctionnement des organismes politiques. Quatre autres questions importantes seront également examinées.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'étroite collaboration entre le gouvernement et l'AN dans la mise en œuvre des tâches confiées par le Parti. Concernant l'ajustement des lois relatives à la structure organisationnelle, le Premier ministre a déclaré que la rationalisation de l'appareil était une politique majeure mise en œuvre depuis de nombreuses années, mais que cette fois-ci, elle devrait être menée de manière plus drastique.

Sur le plan socio-économique, il a rappelé que l'objectif d'une croissance d'au moins 8% en 2025 était crucial pour atteindre les objectifs du plan quinquennal 2021-2026 et poser les bases du développement pour la période 2026-2030.

Il a insisté sur la nécessité de lever les goulets d'étranglement institutionnels et de mobiliser les ressources pour favoriser la croissance.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé de continuer à bien saisir le principe de l'élaboration des lois dans un esprit de décentralisation et de délégation maximales du pouvoir, tout en veillant à une allocation efficace des ressources et à un contrôle renforcé. Il a également appelé à une simplification drastique des procédures administratives et à une lutte résolue contre la corruption et le gaspillage.

En conclusion, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a souligné l'urgence des préparatifs, la session extraordinaire étant imminente. Il a encouragé une mobilisation maximale, afin d'assurer une préparation minutieuse des contenus soumis à l'AN.

