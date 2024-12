Hanoï

Clôture de la 8e session de la XVe Assemblée nationale

La 8 e session de l'Assemblée nationale, XV e législature, s'est achevée à Hanoï ce samedi 30 novembre après 29 jours et demi de travail d'intenses délibérations.

Photo : VNA/CVN

La 8e session de l'Assemblée nationale (AN) de la XVe législature a été un franc succès, a déclaré son président Trân Thanh Mân lors de la cérémonie de clôture. Y ont assisté notamment le secrétaire général du Parti, Tô Lâm ; le président de la République, Luong Cuong ; le Premier ministre Pham Minh Chinh ; les anciens présidents de l'AN, Nguyên Van An, Nguyên Sinh Hùng, Nguyên Thi Kim Ngân ; le permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de contrôle du Parti, Trân Câm Tú ; le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Dô Van Chiên.

Trân Thanh Mân a déclaré que lors de la 8e session, l'AN avait examiné et décidé un énorme volume de travail, y compris de nombreuses questions difficiles et complexes liées à différents secteurs et domaines.

L'AN a examiné et adopté 21 Résolutions, dont quatre d'ordre juridique. Par ailleurs, elle a donné un premier avis sur dix autres projets de loi.

Les séances d'interpellations au gouvernement sur les domaines bancaire, de la santé ainsi que de l'information et la communication ont été menées.

Photo : VNA/CVN

Travail du personnel

Le travail du personnel a été mené de manière stricte, conformément aux règlements du Parti et à la loi de l'État. L'AN a élu le président de la République socialiste du Vietnam, un membre du Comité permanent de l'AN, ainsi que le secrétaire général de l'AN. Elle a également approuvé la nomination des ministres des Finances et des Transports, et d'un juge à la Cour populaire suprême, tout en traitant d'autres questions de personnel relevant de ses compétences, obtenant un large consensus parmi les députés.

Le président de l'AN a exhorté le gouvernement, les organes de l'AN, la Cour populaire suprême, le Parquet populaire suprême, l'Audit d'État, ainsi que les autres organismes concernés à concentrer leurs efforts pour diriger, appliquer et promulguer rapidement des textes réglementaires détaillés, afin de mettre en œuvre efficacement les lois et résolutions récemment adoptées. Il a également appelé à être proactif et rapide dans l'élaboration d'un cadre juridique pour les nouvelles questions et tendances, afin de créer des percées dans le développement national.

Il a souligné l'esprit de la résolution de la 10e réunion du Comité central du Parti qui comprend la nécessité urgente de réorganiser et de rationaliser l'appareil du système politique pour répondre aux exigences et aux tâches du pays dans la nouvelle étape. Il a également mis l'accent sur les remarques importantes du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, à l'ouverture de la session, ainsi que ses récentes orientations concernant la lutte contre la corruption, le gaspillage et la négativité.

Lors de la séance de clôture, 100% des députés présents ont voté la Résolution de la 8e session de la XVe AN.

VNA/CVN