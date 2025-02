Le PM préside la première réunion du Comité du Parti du gouvernement

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a déclaré qu’après que la délégation du Parti auprès du gouvernement a accompli avec succès ses tâches, la première réunion du Comité du Parti du gouvernement pose les bases de son organisation et de son fonctionnement dans la nouvelle phase.

Il a souligné l’importance particulière de 2025, la dernière année de mise en œuvre du Plan quinquennal 2021-2025, l’année de grandes célébrations nationales et de l’organisation des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti et de la restructuration de l’appareil du système politique.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la direction du Comité du Parti du gouvernement doit s’en tenir aux politiques, options et lignes directrices du Comité central du Parti, du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti.

Il faut diriger et piloter la mise en oeuvre du thème pour l’année 2025 fixé par le gouvernement que sont "discipline et responsabilité, proactivité et rapidité, rationalisation et efficacité, accélération et percées" dans le but d’atteindre une croissance économique supérieure à 8%, de contrôler l’inflation à environ 4,5% et de réduire le taux de pauvreté multidimensionnelle de 0,8%-1%.

Dans le cadre de ses fonctions et missions, le Comité du Parti du Parti doit faire la synthèse des réalités, contribuant à compléter et à développer les théories du Parti, a souligné le Premier ministre.

La première réunion doit se pencher sur les règlements de travail du Comité du Parti du gouvernement pour le mandat 2020-2025, et l’attribution de tâches spécifiques aux membres du comité et à sa permanence. Les participants sont invités à apporter des idées sur le programme de travail du Comité du Parti et de sa permanence pour 2025.

VNA/CVN