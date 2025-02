Phu Tho

Le chef du Parti offre de l'encens pour commémorer les rois Hùng

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti et les délégués ont exprimé leur profond respect et leur gratitude envers les ancêtres, incarnant la tradition vietnamienne "Quand on boit de l'eau, on pense à la source". Ils ont prié pour un climat favorable, la paix et le bonheur pour le peuple et la prospérité pour la nation. Ils se sont engagés à apprendre continuellement, à s'efforcer de s'améliorer et à enrichir leurs connaissances et leurs capacités professionnelles pour accomplir les tâches confiées par le Parti, l'État et le peuple, pour sauvegarder le pays et édifier une nation prospère.

Ils se sont également engagés à achever rapidement la rationalisation de l’appareil, posant les bases pour que la nation entre en toute confiance dans une nouvelle ère, l’ère de progrès national.

Hùng Vuong fut le nom de 18 générations de rois qui fonda en 2879 ans avant J.-C. le premier royaume du peuple vietnamien, celui du Van Lang, lequel dura jusqu'en 258 ans avant J.-C. Le culte des rois fondateurs Hùng est une expression forte de la conscience de l'histoire nationale et du respect du peuple envers ses ancêtres. Cette croyance est une belle tradition et est devenue le principe moral de la maxime vietnamienne "Quand on boit de l'eau, on pense à la source".

L'UNESCO a reconnu le ''Culte des rois Hùng à Phu Tho" en tant que patrimoine culturel immatériel de l'Humanité en 2012.

Mercredi 5 février, le chef du Parti et la mission sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh dans le bas-relief représentant "Oncle Hô parlant à la brigade Tiên Phong (pionnier) à l'intersection du Temple Giêng" au pied de la montagne Nghia Linh.

Lors d’une rencontre avec le Comité provincial du Parti, les autorités et la population de Phu Tho, à l’occasion du Nouvel An lunaire du Serpent 2025, Tô Lâm a exprimé son espoir que la province continuerait à faire preuve d'unité et de détermination, à s'efforcer de mener à bien les tâches en 2025, à maintenir sa croissance économique à deux chiffres dans les années à venir.

Il a exhorté la localité à se concentrer sur la mobilisation efficace des ressources et la résolution des goulets d'étranglement pour stimuler le développement socio-économique et à développer les infrastructures de transport pour assurer une connectivité fluide avec les autres provinces, contribuant ainsi à créer une dynamique de développement dans les temps à venir.

VNA/CVN