Le Premier ministre demande une reprise rapide du travail après le Têt

En vertu de cette directive, les ministères, agences et collectivités locales doivent reprendre immédiatement leurs activités, en se concentrant sur les tâches inachevées de 2024 et celles interrompues par les congés. L'objectif est d'éviter tout retard susceptible d'affecter l'économie, la production, la sécurité nationale et l'ordre public.

Photo : VNA/CVN

Les autorités doivent mettre en œuvre de toute urgence, de manière sérieuse, synchronisée et efficace, les projets, les tâches et les solutions énoncés dans les résolutions et conclusions du Comité central, de l'Assemblée nationale et du gouvernement, en particulier le projet complémentaire de développement socio-économique pour l'année 2025, visant une croissance de 8 % ou plus. Il est essentiel de dynamiser la production, de créer des emplois et de garantir un bien-être social inclusif, moderne et durable.

Les ministres, les chefs des organes de rang ministériel et les dirigeants locaux doivent exercer une surveillance étroite de l'évolution de l'offre et de la demande, ainsi que des prix des biens de première nécessité, et prendre rapidement les mesures qui s'imposent pour assurer la stabilité du marché. Une surveillance rigoureuse des prix affichés est essentielle afin de détecter et de sanctionner sans délai toute augmentation injustifiée ou pratique commerciale abusive.

Rationalisation de l'appareil d'État

Le Premier ministre insiste sur la nécessité d'accélérer la restructuration et la rationalisation de l'appareil d'État, conformément aux orientations définies par le Comité central du Parti, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Il est impératif d'adopter dans les meilleurs délais les décrets réglementant les fonctions, les attributions et les pouvoirs des ministères et des administrations restructurés. réglementant

En outre, les autorités doivent intensifier les mouvements d'émulation patriotique pour atteindre les objectifs socio-économiques de 2025, en l'honneur des grandes fêtes nationales et du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Le Premier ministre a chargé le ministère du Plan et de l'Investissement de finaliser dans les meilleurs délais le projet de scénario de croissance pour les ministères, les branches, les collectivités locales et les entreprises. Parallèlement, il a demandé au ministère des Finances de poursuivre l'étude et de proposer des politiques appropriées de réduction des impôts et des taxes, afin de soutenir l'activité économique et d'améliorer la compétitivité des entreprises. Le ministère des Finances doit également renforcer la lutte contre l'évasion fiscale, la contrebande et la fraude commerciale, en ciblant particulièrement le commerce électronique et les transactions transfrontalières.

Par ailleurs, le gouvernement a pris des mesures pour encadrer l'organisation des festivals, en interdisant notamment les manifestations excessives et dispendieuses, afin de lutter contre le gaspillage des ressources. Une surveillance accrue sera mise en place pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses liés aux croyances et aux jeux d'argent, qui peuvent parfois être associés à ces événements festifs.

Les entreprises publiques doivent moderniser leur gestion, optimiser leurs investissements et assurer une reprise rapide du travail après le Têt, afin de stimuler l'économie dès le début de l'année.

VNA/CVN