Le président Luong Cuong travaille avec le Comité provincial du Parti de Lang Son

À l'occasion du début du Nouvel An lunaire et de sa participation au lancement de la fête de plantation d’arbres de printemps, le président de la République, Luong Cuong, a présenté ses vœux du Têt et a travaillé avec le Comité provincial du Parti de Lang Son dans la matinée du 5 février.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, Luong Cuong, a salué les efforts et les réalisations de la province de Lang Son en 2024 en termes de mise en œuvre des objectifs socio-économiques, de défense et de sécurité, ainsi que de promotion des relations extérieures.

Photo : VNA/CVN

Selon le dirigeant, Lang Son dispose d’un grand potentiel grâce à ses atouts en matière de situation géographique, d’économie frontalière, de tourisme et d’agriculture.

Il a souligné que 2025 serait une année extrêmement importante, marquée par de nombreux événements majeurs pour le pays. Pour atteindre les objectifs fixés dans les temps à venir, il a exhorté Lang Son à rechercher des solutions spécifiques et réalisables afin de lever les obstacles et de maximiser les ressources de développement. Parallèlement, la province doit se concentrer sur la bonne préparation des conditions nécessaires pour organiser avec succès les Congrès du Parti à tous les niveaux ainsi que le Congrès de l’organisation provinciale du Parti pour la période 2025-2030. Il a également insisté sur la nécessité de se concentrer sur la résolution 18-NQ/TW relative à la rationalisation de l'appareil du système politique selon les directives du Bureau Politique, du Secrétariat et du secrétaire général du Parti, To Lam.

Le président a souligné que Lang Son devait procéder à une évaluation complète et approfondie de la situation, en tenant compte de ses avantages et de ses défis pour déterminer ses orientations stratégiques en matière de développement. Il a souligné l'importance de favoriser un développement économique en adéquation avec les atouts locaux, notamment en renforçant l'économie frontalière, le tourisme durable, l'agriculture intelligente, les industries de transformation au service des exportations.

D’autre part, il a mis en avant l’importance du développement socio-économique, en lien avec le renforcement de la combativité des Comités du Parti et des administrations à tous les niveaux, ainsi que la construction d’organisations politiques solides et efficaces. Il a également insisté sur la nécessité de remplir les missions de défense, de sécurité et de diplomatie, tout en veillant à maintenir un environnement pacifique et stable propice au développement national et à la promotion des échanges et de la coopération avec les localités chinoises.

Enfin, le président s’est dit convaincu qu'avec un esprit de solidarité et en capitalisant sur les résultats obtenus à ce jour, la province de Lang Son réaliserait d’importantes avancées en 2025, jetant ainsi les bases d’un développement encore plus dynamique pour les années à venir.

