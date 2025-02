Le PCV : la flamme qui éclaire le chemin du peuple

Photo : VNA/CVN

Nguyên Ai Quôc, futur Président Hô Chi Minh, présida le 3 février 1930 une conférence donnant naissance au PCV. Cet événement marqua un tournant majeur dans l’édification et la défense de la nation, mettant fin à la crise politique et organisationnelle qui caractérisait le mouvement patriotique au début du XXe siècle. Il symbolisa également le point de départ de la révolution vietnamienne et des étapes ultérieures de développement national.

Tournant décisif

Avant la naissance du PCV, le mouvement patriotique, bien qu’intense, était échoué par l’absence d’une direction claire et d’une organisation de direction unifiée. Les soulèvements héroïques, malgré leur bravoure, n’ont pas pu libérer le pays de la domination coloniale, faute d’une coordination et d’une stratégie efficaces. La révolution vietnamienne était ainsi tombée dans une crise profonde à la fois en termes d’orientation et d’organisation.

C’est dans ce contexte qu’en 1911, le jeune Nguyên Tât Thành (futur Hô Chi Minh), animé par une volonté inébranlable de sauver sa Patrie, entama une quête qui le mènera aux fondements du marxisme-léninisme. Cette découverte fut la lumière qui éclaira sa voie et celle de la révolution vietnamienne.

Sous l’impulsion de Nguyên Ai Quôc, trois organisations communistes s’unifièrent le 3 février 1930 pour former le PCV. Ce dernier devint le fer de lance de la lutte pour la libération nationale, rassemblant les différentes forces vives de la nation. À partir de là, la révolution vietnamienne entra dans une nouvelle ère avec une ligne claire, une organisation unifiée et des méthodes de lutte efficaces.

Quinze ans après sa fondation, sous la direction du Parti, le peuple vietnamien remporta la grande victoire de la Révolution d’août 1945. Cet événement historique marqua la chute de la domination coloniale et féodale sur notre sol, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam - le premier État populaire en Asie du Sud-Est.

Le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh, à Hanoï, le Président Hô Chi Minh proclama solennellement la Déclaration d’indépendance de la République démocratique du Vietnam, marquant ainsi un tournant décisif dans l’histoire de l’Asie et inspirant les peuples opprimés du monde entier.

À peine quatre mois après la proclamation de l’indépendance, le 6 janvier 1946, les premières élections démocratiques donnèrent naissance à une Assemblée nationale (AN) et à un gouvernement constitutionnel, reflétant la volonté populaire.

Lors de sa deuxième session, en novembre 1946, l’AN adopta solennellement la première Constitution de la République démocratique du Vietnam, affirmant le droit à l’indépendance de la nation, ainsi que les droits de liberté et de démocratie du peuple.

Défense de la Patrie

Photo : VNA/CVN

Après la fondation de la République démocratique du Vietnam, le pays se retrouva rapidement confronté à une nouvelle invasion des colonisateurs français. Dans ce contexte critique, le Parti fit preuve du courage d’un véritable Parti marxiste-léniniste, prenant activement position face à l’ennemi extérieur, guidé par le principe : “La Patrie avant tout, le peuple avant tout”.

Pendant les neuf années de lutte contre le colonialisme français (1945-1954), le PCV démontra une clairvoyance stratégique exceptionnelle. En s’appuyant sur le soutien indéfectible du peuple, le Parti mit en œuvre une stratégie de résistance populaire, créative et auto-suffisante.

Cette résistance fut marquée par une série de victoires éclatantes, jusqu’à la Victoire historique de Diên Biên Phu le 7 mai 1954.

Elle fut un affrontement stratégique décisif, contribuant directement à mettre fin à la domination coloniale française sur le sol.

De plus, cette victoire eut également un fort impact en ébranlant le système colonial mondial, stimulant les mouvements de libération nationale à travers le monde. Diên Biên Phu entra dans l’histoire comme un exploit qui a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde, affirmant la force de l’unité et la volonté indomptable du peuple vietnamien sous la direction du Parti.

Après cette victoire, le pays se retrouva confronté à une guerre prolongée contre l’impérialisme américain. Malgré les difficultés et les épreuves, sous la direction du Parti, le peuple vietnamien fit preuve d’un héroïsme sans faille, combinant guerre populaire et stratégies audacieuses. Cette unité nationale forgée dans l’épreuve mena à la victoire finale en 1975, couronnée par la campagne Hô Chi Minh.

Après la réunification, face aux défis multiples, le Parti lança la politique de Renouveau (Dôi moi) en 1986, privilégiant le développement économique multipartite et l’amélioration du bien-être social. Après près de 40 ans de mise en œuvre, le Vietnam a réalisé d’énormes succès, d’une importance historique.

Édification du pays

Photo : VNA/CVN

L’économie nationale a connu un développement exceptionnel. Le Vietnam est sorti de la pauvreté et du sous-développement pour devenir un pays à revenu moyen en 2008. En particulier, en 2024, dans un contexte mondial économique en pleine turbulence, le Vietnam s’est distingué avec une croissance de 7,09% du PIB, dépassant largement les prévisions et devenant un exemple de réusite économique dans la région.

En 2024, le PIB par habitant a atteint environ 114 millions de dôngs, soit 4.700 USD, en augmentation de 377 USD par rapport à 2023. Le commerce extérieur a également atteint un nouveau record, frôlant les 800 milliards d’USD. Le Vietnam a maintenu un excédent commercial pour la 9e année consécutive, avec un excédent de 25 milliards d’USD.

L’économie vietnamienne est de plus en plus intégrée dans la région et le monde. Actuellement, le pays entretient des relations commerciales avec plus de 200 pays et territoires, signant des accords commerciaux bilatéraux avec plus de 100 pays, dont de nombreux accords de nouvelle génération.

Le secteur socio-culturel et les conditions de vie de la population se cessent de se développer. Le bien-être social reste la priorité absolue dans les politiques du Parti et de l’État. Le taux de ménages vivant dans la pauvreté dans tout le pays en 2024 est tombé à moins de 1,9%, le plus bas jamais enregistré. La qualité de vie matérielle et spirituelle des habitants s’améliore de plus en plus, avec des progrès significatifs dans les domaines de l’éducation, de la santé et des infrastructures. Les programmes de soutien à l’éducation, à la santé, au logement et à l’eau potable ont touché des millions de personnes dans les régions reculées, montagneuses et insulaires. Le gouvernement continue de mettre en œuvre de manière intensive des programmes de logement, tels que la construction d’un million de logements sociaux, l’élimination de l’habitat précaire et insalubre, et le soutien aux populations des régions défavorisées...

Le Vietnam a considérablement renforcé sa présence internationale en établissant des relations diplomatiques avec 194 pays, en développant des partenariats stratégiques avec les principales puissances mondiales. En particulier, il entretient des relations des partenariat stratégique avec neuf pays : la Chine, la Russie, l’Inde, la République de Corée, les États-Unis, le Japon, l’Australie, la France et la Malaisie.

Sur le plan multilatéral, le Vietnam continue également de jouer un rôle clé dans les organisations multilatérales et a tenu avec succès de nombreuses grandes conférences internationales. Il a aussi accompli de nombreuses missions internationales importantes en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, contribuant ainsi à renforcer sa réputation et sa stature internationale.

Grands acquis

Photo : VNA/CVN

Ces réalisations remarquables sont la preuve évidente de la force de l’unité de toute la nation, de la volonté ferme et de l’aspiration au progrès d’un pays riche en traditions, sous la direction éclairée et habile du Parti communiste du Vietnam.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information à l’occasion du Nouvel An lunaire 2025, le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a affirmé que “après près de 95 ans sous la direction du Parti, le peuple vietnamien a réalisé des exploits historiques, traversant les époques de la lutte pour l’indépendance nationale, la construction du socialisme (1930-1975) ; l’époque de l’unité nationale, du Renouveau (1975-2025). Et maintenant, nous entrons dans une ère de progrès pour la nation, commençant par un événement majeur - le XIVe Congrès du Parti. L’ère précédente prépare le terrain pour l’ère suivante, l’ère suivante hérite et développe les réalisations de la précédente, rendant l’indépendance nationale et le socialisme de plus en plus harmonieux, se développant sans cesse. L’objectif du Parti est d’unir le cœur du peuple, aspirant à faire avancer le pays vers une nouvelle ère”.

Selon le chef du Parti, le Vietnam s’est construit en tant que pays socialiste prospère, puissant, démocratique, juste, civilisé, prospère, heureux ; rattrapant et avançant aux côtés des grandes puissances des cinq continents. La priorité absolue dans la nouvelle ère est de réaliser avec succès les objectifs stratégiques d’ici 2030, faisant du Vietnam un pays en développement avec une industrie moderne, à revenu intermédiaire de la tranche supérieure ; d’ici 2045 devenir un pays socialiste développé à revenu élevé ; tous les citoyens se développant de manière complète, ayant une vie confortable, libre, heureuse et civilisée.

L’union fait la force

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a précisé que “d’ici 2030 est la période la plus importante pour établir un nouvel ordre mondial, c’est également une période stratégique, une opportunité clé, une étape décisive de la révolution vietnamienne pour atteindre l’objectif stratégique des 100 ans sous la direction du Parti, posant des bases solides pour atteindre l’objectif des 100 ans de fondation de la nation”. L’élément crucial est la force de l’unité de toute la nation, les efforts, la grande détermination du Parti entier, de tout le peuple, de toute l’armée et de tout le système politique se joignant à l’effort, réalisant l’aspiration au développement prospère et heureux du pays.

Pour continuer à renforcer les capacités de gouvernance du Parti, le secrétaire général du Parti a demandé “une forte innovation dans les méthodes de leadership, une amélioration des capacités de gouvernance du Parti pour faire avancer notre peuple”. Selon lui, il est nécessaire de mener des réformes, de restructurer l’organisation et l’appareil du système politique compact, efficace, performant... En particulier, concentrer l’organisation compacte de l’appareil, organiser les organes du Parti en tant que véritable noyau d’intelligence, le “quartier général des opérations”, en tant que pionnier dans la direction des organes de l’État.

Les organes de conseil du Parti doivent vraiment être compacts les cadres doivent avoir de bonnes qualités politiques, des compétences professionnelles solides, un haut sens des responsabilités. Il est important de faire évoluer résolument l’attitude et le style de travail vers plus de professionnalisme et d’efficacité.

Minh Duy - Huong Linh/CVN