Le chef de l’État assiste à la Fête de plantation d'arbres de printemps à Lang Son

>> Le dirigeant Tô Lâm à la fête de plantation d'arbres de printemps

>> Œuvrer pour protéger et développer les forêts, conserver la nature et la biodiversité

>> Le sécrétaire général du Parti assiste à la Fête de plantation d'arbres de printemps à Hung Yên

Photo : VNA/CVN

Depuis 1960, en écho à l'appel du Président Hô Chi Minh, la Fête de plantation d'arbres est organisée à chaque arrivée du printemps. La Fête de plantation d'arbres, organisée souvent après le Têt traditionnel en reconnaissance éternelle envers le Président Hô Chi Minh, est devenue une belle coutume nationale. À chaque retour du printemps, tout le pays est actif en réponse à cette fête.

En 2024, 245.000 ha de forêts et 130 millions d’arbres ont été plantés dans l’ensemble du pays, contribuant ainsi à fournir de manière proactive des matières premières pour l’industrie de transformation et d’exportation. Le taux de couverture forestière est maintenu à plus de 42%.

S’exprimant lors de la cérémonie, le président Luong Cuong a déclaré que tout au long de l’histoire, les forêts et les arbres étaient non seulement le symbole de la vie, mais aussi la preuve des liens durables entre homme et nature.

Il a affirmé qu'au cours des 65 dernières années, à chaque arrivée du printemps, la Fête de plantation d'arbres est devenu une tradition, une bonne coutume de notre nation, une activité ayant une signification profonde dans la protection et le développement de l'environnement écologique, la conservation de la nature.

À cette occasion, le dirigeant a appelé tous les niveaux, secteurs, organisations, communautés d'affaires, chaque famille et chaque personne à participer activement au mouvement de plantation d'arbres, de reboisement et de protection des arbres.

Il ne s’agit pas seulement d’un mouvement, mais aussi d’une forte affirmation de responsabilité et d’amour pour la Patrie et le pays, ce pour contribuer à créer un avenir vert, jeter une base solide pour un Vietnam prospère, en harmonie avec la nature et un Vietnam durable sur la voie du développement.

Chaque arbre planté est un acte d’amour en faveur de la nature, un cadeau inestimable pour les générations futures, a-t-il affirmé.

Le même jour, le président Luong Cuong est venu visiter et offrir des cadeaux aux officiers et aux soldats du bataillon 1, Régiment 123, Commandement militaire de la province de Lang Son.

VNA/CVN