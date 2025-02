Gouvernement

Mesures pour stimuler la croissance socio-économique

Lors de la réunion périodique de janvier du gouvernement tenue le 5 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de mettre en œuvre de manière résolue, synchrone et efficace des tâches et solutions fixées, de promouvoir des mouvements d'émulation au service du développement socio-économique. Il a insisté sur l'importance d'une coordination efficace entre les ministères, les agences et les collectivités locales.

Lors de la réunion, le gouvernement a évalué la situation socio-économique de janvier 2025, la mise en œuvre de la résolution 01/NQ-CP, l'élaboration des scénarios de croissance locale, la situation de l'allocation et du décaissement du capital d'investissement public, ainsi que l'avancement des programmes nationaux cibles et quelques autres questions importantes.

Photo: VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné les principaux défis actuels tels que la concurrence stratégique féroce, les conflits prolongés, les impacts des nouvelles politiques américaines, la pression macroéconomique sur l'inflation, les taux de change et d'intérêt, ainsi que des difficultés dans certains secteurs industriels, etc.

Face à ces enjeux, il a souligné la nécessité de suivre de près les politiques et directives du Parti, de répondre aux politiques de manière proactive, rapide, flexible, de renforcer la solidarité au sein de chaque agence et unité, ainsi que dans l'ensemble du système politique, d'être résolu à mettre en œuvre de manière synchrone et efficace les tâches et solutions proposées.

Pham Minh Chinh a demandé de mettre en œuvre de manière synchrone, drastique et efficace les conclusions et résolutions du Comité central du Parti, du Bureau politique, de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Il a ordonné aux ministres de faire un rapport mensuel sur les résultats de la résolution des difficultés et obstacles institutionnels.

Rationalisation de l'appareil politique

Parallèlement, il a appelé les ministères, secteurs et localités à mettre en œuvre sérieusement et efficacement la réorganisation et la rationalisation de l'appareil politique selon la résolution n° 18-NQ/TW. Ils appliquent également le Programme d'action du gouvernement pour la mise en œuvre de la résolution N°57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l'innovation et la transformation numérique nationale. En parallèle, ils continuent de privilégier la promotion de la croissance en renouvelant les moteurs traditionnels tels que l'investissement, l'exportation et la consommation.

Tenant compte des ajustements stratégiques de grandes puissances économiques comme les États-Unis, la Chine et l'Union européenne, le gouvernement doit développer rapidement des plans d'adaptation, avec un rapport prévu dès février 2025.

En matière de politique monétaire, il a demandé une gestion proactive et flexible, le contrôle des crédits à haut risque et une réduction des taux d'intérêt pour encourager les investissements.

Les ministères et localités doivent rapidement fournir des orientations et s'efforcer d'économiser environ 10 % de plus sur leurs dépenses ordinaires en 2025 pour financer les infrastructures, notamment un projet ferroviaire reliant le Vietnam à la Chine. La collecte du budget de l'État doit être optimisée pour assurer une collecte correcte, suffisante et opportune, en particulier auprès du commerce électronique et des services de restauration.

Le Premier ministre a demandé aux ministères, branches et localités de se concentrer sur les domaines de la culture, de la société, de la protection de l’environnement, de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles et de la réponse au changement climatique ; de mettre en œuvre vigoureusement le mouvement d'émulation sur l'élimination de l'habitat précaire dans tout le pays en 2025, etc.

Le Premier ministre a également demandé de renforcer l'inspection et la gestion des activités festives, de traiter strictement toute exploitation des sites patrimoniaux, des festivals et des pratiques religieuses à des fins lucratives, de renforcer la défense et la sécurité nationales, de renforcer la prévention et la lutte contre la corruption, la négativité et le gaspillage, d'améliorer l'efficacité des affaires étrangères et de l'intégration internationale, etc.

