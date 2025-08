Le vice-PM Lê Thanh Long en mission à Son La

Dans l'après-midi du 3 août, le vice-Premier ministre Lê Thanh Long a inspecté les dégâts causés par les crues et inondations à Son La et rendu visite aux familles touchées dans les communes de Chiêng So et Huoi Mot.

Photo : VNA/CVN

Les autorités provinciales ont présenté un rapport sur les pertes liées au typhon Wipha et les solutions mises en œuvre pour surmonter les conséquences des catastrophes naturelles.

Entre le 21 juillet et le 1er août, de fortes pluies ont provoqué des crues soudaines, des glissements de terrain et des affaissements dans plusieurs zones, en particulier le long de la rivière Ma. Le bilan est de cinq morts, un disparu et quatre blessés.

À Chiêng So, on déplore trois morts, un disparu, 262 maisons endommagées (dont 13 totalement détruites), de lourdes pertes agricoles et des dégâts aux infrastructures hydrauliques. À Huoi Mot, 184 foyers (905 personnes) ont été touchés, 44 maisons emportées, des routes effondrées, des écoles endommagées et des centaines de personnes évacuées.

Les deux communes coopèrent activement avec les forces compétentes pour assurer les secours, fournir des aides conformément à la réglementation et aider les familles à retrouver une vie stable.

Les autorités provinciales ont évacué les habitants des zones à risque et installé des abris temporaires dans des écoles, maisons culturelles et chez des proches. Des tentes ont été dressées par l’armée pour soutenir les populations. Des opérations de nettoyage, désinfection et prévention épidémique ont été menées dans les zones inondées.

La province de Son La a demandé au gouvernement un soutien financier pour réparer les dégâts.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Lê Thanh Long a exprimé sa solidarité envers les familles touchées, les encourageant à surmonter les difficultés. Il a salué les efforts de la province, des forces armées et des autorités locales pour aider les gens à surmonter les conséquences des crues et inondations et à retrouver rapidement leur vie normale.

Il a demandé aux autorités de continuer à soutenir les familles sinistrées et à mettre en œuvre des solutions pour stabiliser les moyens de subsistance, tout en suivant de près l’évolution climatique et en activant les plans de prévention.

À cette occasion, le vice-Premier ministre a offert 96 cadeaux aux foyers touchés à Chieng So et Huoi Mot. Le Commandement de la Région militaire 2 a offert deux tonnes de vivres. Les autorités provinciales ont également remis des dons aux deux communes.

VNA/CVN