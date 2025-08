Le président de l'AN appelle à une administration au service des citoyens

Dans son discours, Trân Thanh Mân a salué les résultats remarquables obtenus par la commune durant le mandat 2020-2025. Pour l’avenir, il a appelé le comité du Parti de Thanh Xuân à renforcer la solidarité et l’unité, et à bâtir un système politique sain et solide.

Qualifiant le travail de perfectionnement du contingent de cadres de "clé de voûte" du succès, il a souligné la nécessité de construire une administration locale à deux niveaux, centrée sur le service aux citoyens, et de poursuivre activement la réforme administrative.

Il a encouragé la commune à accélérer sa transformation numérique et l’application des sciences et technologies, ainsi qu’à innover dans le développement d’une agriculture écologique et intelligente. Le développement harmonieux des domaines culturel, social, éducatif et sanitaire de même que le maintien de la sécurité, de la stabilité politique et de l’ordre social et la garantie d’une vie paisible pour les habitants ont également été présentés comme des priorités.

Trân Thanh Mân a demandé au nouveau comité du Parti de mettre en œuvre rapidement et efficacement la résolution du Congrès.

Après la fusion administrative, la commune de Thanh Xuân comprend le bourg de Rach Goi ainsi que les communes de Thanh Xuân et Tân Phu Thanh (de l’ancienne province de Hâu Giang). Bénéficiant d’une position stratégique à proximité du centre-ville de Cân Tho, elle dispose d’atouts considérables pour attirer les investissements et développer une agriculture écologique et intelligente, étroitement liée aux services et au tourisme.

Ces cinq dernières années, grâce à une détermination et des efforts constants, les comités du Parti des trois anciennes localités ont obtenu des résultats notables : les recettes budgétaires ont atteint 154,5 milliards de dôngs, dépassant de 116% l’objectif fixé ; les infrastructures ont été modernisées et le taux de pauvreté réduit à seulement 0,8%.

Pour la période à venir, Thanh Xuân ambitionne de devenir une commune répondant aux normes avancées de la Nouvelle Ruralité d’ici 2030, avec une croissance économique stable et durable, une sécurité nationale renforcée et un système politique solide.

À l'issue de l’événement, le président de l’Assemblée nationale a visité le Centre de services administratifs publics de la commune.

VNA/CVN