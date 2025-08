Le président Luong Cuong arrive au Caire, entamant une visite d’État en Égypte

À 14h50, heure locale, le 3 août (en soirée, heure du Vietnam), le président de la République, Luong Cuong, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang du Vietnam, est arrivé au Caire, entamant une visite d’État en Égypte à l’invitation du président Abdel Fattah Al-Sissi et de son épouse.

>> La visite d'État du président vietnamien en Égypte, nouveau jalon dans les liens bilatéraux

>> Le président Luong Cuong entame des visites d'État en Égypte et en Angola

>> Vietnam et Égypte renforcent leurs relations à l’occasion de la visite d’État du président Luong Cuong

Photo : VNA/CVN

Cette visite intervient dans un contexte de développement positif des relations entre le Vietnam et l’Égypte. Il s’agit de la première visite d’un dirigeant vietnamien de haut niveau en Égypte depuis sept ans. Cet événement constitue un événement diplomatique important entre les deux pays, avec une portée stratégique et un impact durable sur le développement de leurs relations, alors que le Vietnam et l’Égypte entrent tous deux dans une nouvelle ère de développement.

Photo : VNA/CVN

À travers cette visite, les dirigeants des deux pays espèrent porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, en ouvrant de nouveaux espaces de coopération riches en potentiel, dans un esprit d’amitié, de coopération et de prospérité commune. Ils visent également à créer et exploiter de manière efficace de nouveaux mécanismes de coopération sur la base du respect du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du système politique de chaque pays.

Durant son séjour, le président Luong Cuong s’entretiendra avec le président égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi. Il rencontrera également le Premier ministre Mostafa Madbouly, le président du Sénat, Abdel Wahab Abdel-Razek, et le président de la Chambre des représentants, Hanafy El-Gebaly. Il prononcera un discours de politique au siège de la Ligue arabe, et rencontrera les dirigeants du Parti communiste égyptien ainsi que des représentants de partis de gauche et progressistes. À cette occasion, le président rencontrera également le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne établie en Égypte.

VNA/CVN