Premier ministre

Lever les obstacles auxquels sont confrontées les entreprises

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, ce samedi 31 mai à Hanoï, un échange de vue entre le gouvernement et les entreprises, visant à mettre en œuvre efficacement la Résolution 68-NQ/TW du Bureau politique, consacrée au développement de l’économie privée, dans le but de soutenir une croissance nationale rapide et durable.

>> Le développement de l’économie privée n’a pas de limites, selon le Premier ministre

>> Un nouveau moteur pour le développement économique

>> L’économie privée, moteur de la croissance durable dans le Sud

Photo : VNA/CVN

L’événement s’est tenu à la fois en présentiel, au siège du gouvernement, et en visioconférence avec les 63 villes et provinces du pays. Le ministre et chef du Bureau gouvernemental, Trân Van Son, a annoncé la création officielle du Comité national de pilotage chargé de la mise en œuvre de cette résolution stratégique.

Depuis près de 40 ans, le Parti, le Bureau politique, l’Assemblée nationale et le gouvernement affirment, à travers diverses résolutions et lois, le rôle moteur de l’économie privée. Résultat : ce secteur représente aujourd’hui environ 50% du PIB, 56% des investissements sociaux, plus de 30% des recettes budgétaires et près de 30% des échanges extérieurs du Vietnam.

Cependant, malgré ses contributions majeures, le secteur privé reste en deçà de son potentiel : sa taille et son poids dans le PIB demeurent limités, l’accès aux ressources reste difficile, et les liens avec les autres types d’entreprises sont encore insuffisants.

Lors de l’échange de vues, les dirigeants gouvernementaux, les représentants des ministères et des autorités locales ont discuté des défis rencontrés et proposé des mesures concrètes pour dynamiser l’économie privée. Les entreprises, quant à elles, ont exprimé des attentes claires : un cadre juridique plus cohérent, la suppression des procédures administratives superflues, une meilleure coordination des inspections pour réduire les coûts et les tracasseries, ainsi qu’un accès équitable aux ressources foncières, financières, humaines et naturelles.

Photo : VNA/CVN

Les chefs d’entreprise souhaitent également que l’État leur confie davantage de responsabilités, notamment dans les secteurs émergents et innovants, au-delà des domaines où les entreprises locales disposent déjà d’une expertise. Ils appellent à des politiques fiscales et tarifaires incitatives, à une protection renforcée de leurs droits, à un dialogue plus régulier avec les autorités, et à un mécanisme rapide de traitement des problèmes sur le terrain.

En conclusion, le chef du gouvernement a salué l’engagement et l’optimisme des entreprises vietnamiennes. Ensemble, gouvernement et secteur privé visent un objectif ambitieux : atteindre 8% de croissance dès 2025, avant de viser des taux à deux chiffres dans les années suivantes.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre a annoncé la tenue régulière de rencontres avec les entrepreneurs afin d’écouter, d’identifier et de résoudre rapidement les obstacles, en appelant les ministères et les autorités locales à répondre aux requêtes des entreprises dans un délai de deux semaines.

Il a insisté sur trois priorités stratégiques : la réforme institutionnelle, la modernisation des infrastructures et le développement des ressources humaines. Il a exhorté les entreprises à coopérer entre elles, à renforcer les liens avec les entreprises publiques et étrangères, et à miser sur l’innovation et une gouvernance intelligente.

Enfin, il a lancé un appel fort : transformer les petites entreprises en entreprises solides et de grande envergure ; impliquer le secteur privé dans les enjeux sociaux, notamment le développement du logement social et l’éradication de l'habitat précaire, afin de bâtir ensemble un Vietnam prospère, équitable et durable.

VNA/CVN