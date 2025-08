Souligner l'importance du renforcement de la confiance politique avec les pays africains

Dans le cadre de sa visite d’État en Égypte, le président vietnamien Luong Cuong a rencontré, dans la soirée du 3 août, les ambassadeurs du Vietnam accrédités dans divers pays africains. Cette rencontre visait à faire le point sur les relations bilatérales et à tracer des orientations futures pour la coopération Vietnam - Afrique.

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport du ministère des Affaires étrangères, le Vietnam dispose actuellement de huit représentations diplomatiques couvrant 55 pays africains. Ces dernières années, les activités diplomatiques du Vietnam en Afrique ont enregistré des avancées significatives et devraient continuer à s’intensifier.

Les ambassadeurs ont présenté la situation politique, économique et sociale dans leurs pays de résidence, tout en évoquant les progrès dans les relations bilatérales, ainsi que les défis rencontrés, notamment liés aux différences culturelles, aux conflits armés et aux risques sanitaires dans certaines régions. Plusieurs propositions concrètes ont été formulées afin de renforcer davantage la coopération entre les deux parties.

Les diplomates ont exprimé leur engagement à consolider les relations bilatérales et à remplir leurs missions avec responsabilité et détermination, au service du Parti, de l’État et du peuple vietnamien.

S’exprimant à cette rencontre, le chef de l’État a salué les efforts des ambassadeurs et de leurs équipes, soulignant les résultats encourageants obtenus récemment. Il a noté que les relations Vietnam - Afrique, notamment avec les pays du Moyen-Orient et d’Afrique, avaient connu des avancées notables, illustrées par une intensification des échanges de haut niveau.

Le président a souligné que l’Afrique représentait un vaste espace de coopération avec un fort potentiel inexploité. Il a également mentionné que sa visite actuelle, ainsi que celle récente du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au Sénégal et au Maroc, traduisait la volonté politique du Vietnam d’approfondir ses relations traditionnelles avec l’Afrique et d’entrer ensemble dans une nouvelle ère de développement.

Le président vietnamien a exhorté, dans ce contexte, les ambassadeurs à suivre de près les orientations diplomatiques du Parti, à mettre en œuvre activement les grandes lignes de la politique extérieure, en particulier la Résolution 59-NQ/TW sur l’intégration internationale. Il les a également appelés à renforcer leurs capacités d’analyse et de prévision stratégique, afin d’éviter toute surprise dans un environnement géopolitique mondial en constante évolution.

Le président a insisté sur la nécessité de préserver et de cultiver la confiance politique entre le Vietnam et les pays africains - un héritage précieux issu de leur lutte commune pour l’indépendance nationale - et de s’appuyer sur cette base pour développer une coopération multiforme.

Enfin, il a encouragé les ambassades à accorder une attention accrue à la protection des citoyens vietnamiens, à soutenir activement les communautés vietnamiennes à l’étranger, à renforcer leur intégration et à coopérer étroitement avec les autorités locales pour accompagner les entreprises vietnamiennes dans leur implantation en Afrique.

Le chef de l’État a réaffirmé l’engagement du Parti et de l’État à garantir les conditions nécessaires à l’exercice des fonctions diplomatiques, tant sur le plan matériel que moral, en tenant compte des capacités économiques du pays dans le nouveau contexte international.

