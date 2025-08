Le PM Pham Minh Chinh

Faire du pays "une armée en marche" pour l’industrie des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a rappelé que les puces électroniques sont au cœur de la révolution industrielle 4.0, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et des bases de données, et que le Vietnam ne peut rester à l'écart de cette tendance mondiale.

Des politiques stratégiques ont déjà été mises en place pour encourager l'investissement et le développement du secteur. Il a salué les efforts conjoints des ministères, des secteurs, des localités, des établissements de formation et des entreprises, qui ont contribué à créer une nouvelle dynamique de croissance pour l'économie nationale, ainsi que des percées dans la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique.

Parmi les réalisations notables figurent l'objectif de former au moins 50 000 ingénieurs d'ici 2030, le développement de laboratoires aux normes internationales, ainsi que l'attraction de 170 projets d'investissement direct étranger, totalisant près de 11,6 milliards de dollars. Le Vietnam a par ailleurs été sélectionné parmi les 10 pays et économies partenaires de l'Alliance mondiale des semi-conducteurs pour l'organisation de la plus grande série d’événements mondiaux dans ce domaine.

Le Premier ministre a fixé un objectif ambitieux : à partir de 2027, le pays devra être en mesure de concevoir, fabriquer et tester certains types de puces électroniques.

Changement d'orientation

Pour atteindre cette cible, il a appelé à la mise en place d'un écosystème industriel des semi-conducteurs complet, cohérent, substantiel et efficace ; à l'amélioration des mécanismes et politiques, notamment en matière d'incitations ; à la levée des obstacles en matière d'infrastructures, d'institutions et de ressources humaines ; ainsi qu'à une coopération étroite entre l'État, les universités et les entreprises.

Il a également demandé un changement d'orientation : passer de politiques d'incitation centrées sur l'attraction de l'investissement à celles axées sur le transfert de technologies. Il a insisté sur la nécessité d'assurer l'équité entre les secteurs public et privé, et de construire un marché concurrentiel pour les semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Des tâches spécifiques ont été confiées à chaque ministère. Cette année, le ministère des Finances devra soumettre au Premier ministre une décision relative au crédit pour les élèves, étudiants en master et chercheurs en biologie dans les filières scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de mathématiques.

Le ministère des Sciences et des Technologies devra suivre les objectifs fixés par la Stratégie de développement de l'industrie des semi-conducteurs jusqu'en 2030, avec une vision pour 2050.

Le ministère des Affaires étrangères devra promouvoir la coopération internationale et mobiliser les experts vietnamiens à l'étranger tandis que le ministère de l'Éducation devra renforcer le modèle de coopération entre l'État, les écoles et les entreprises dans la formation des ressources humaines de l'industrie des semi-conducteurs.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce étudiera un mécanisme de soutien tarifaire pour les usines de production de puces et d'équipements électroniques, et coopérera avec le ministère des Affaires étrangères pour encourager les agences américaines à retirer le Vietnam de leur liste de contrôle des exportations stratégiques, facilitant ainsi l'accès aux technologies de pointe.

Assurer les infrastructures de transport

Le ministère de la Construction devra élaborer des solutions pour assurer les infrastructures de transport au service des entreprises logistiques et industrielles. De son côté, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement proposera un cadre juridique pour l'exploitation des minerais stratégiques nécessaires à la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs. Il devra également promouvoir la recherche scientifique, la coopération technologique, et délivrer des licences spéciales pour l'extraction et le traitement de ces ressources.

Le Premier ministre a enfin souligné que le développement de l'industrie des semi-conducteurs est non seulement un impératif objectif, mais aussi une percée stratégique et une mission centrale dans la période à venir. Il a appelé à une mobilisation de l'ensemble du système politique, du secteur privé et du soutien international, autour d'actions concrètes, ciblées et efficaces, afin d'atteindre les objectifs fixés dans les meilleurs délais.

VNA/CVN