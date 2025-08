Le Premier ministre préside une réunion sur l'industrie des semi-conducteurs

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'essor de la 4e révolution industrielle, notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, du cloud computing et de l'Internet des objets (IoT), contribuant ainsi de manière significative au développement de chaque pays, dont le Vietnam.

Le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses résolutions, programmes et plans pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs, notamment la Résolution 57 du Bureau politique sur le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, ainsi que des résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement relatives au développement de l'industrie des semi-conducteurs, a dit le Premier ministre.

Il a estimé que la mise en œuvre des résolutions, programmes et plans pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs avait donné des résultats initiaux, mais qu'elle restait modeste et comportait de nombreuses difficultés et défis. Il a déclaré que pour bâtir une économie indépendante, autonome et proactive, s'intégrer activement, profondément, substantiellement et efficacement à la communauté internationale, défendre fermement l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale et améliorer la vie matérielle et spirituelle de la population, il est nécessaire de promouvoir l'amélioration de la productivité du travail et exploiter efficacement les ressources, notamment humaines.

Convaincu que le développement de l'intelligence artificielle basée sur les données d'intelligence humaine vietnamiennes dépend fortement de l'industrie des semi-conducteurs, le chef du gouvernement a demandé aux délégués d’analyser et d’évaluer des réalisations et des échecs, ainsi que sur les causes et les enseignements à tirer, afin de promouvoir le développement de l'industrie des semi-conducteurs, notamment en matière de formation des ressources humaines, de développement des infrastructures, d'attraction des investissements, de mobilisation des ressources et de développement de l'écosystème de l'industrie des semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Il leur a également demandé de proposer des modèles de coopération entre l'État, les établissements universitaires et les entreprises pour le développement de l'industrie des semi-conducteurs. Il leur a aussi demandé de proposer des tâches et des solutions en matière de leadership et d'orientation, de solliciter et de mobiliser les entités concernées, de promouvoir l'intelligence vietnamienne dans la conception, la production, l'assemblage, le conditionnement et la participation à la production et à la chaîne d'approvisionnement mondiales de l'industrie des semi-conducteurs.

De plus, ils ont été invités à identifier les goulots d'étranglement à éliminer, les motivations à promouvoir et les opportunités à exploiter. Le Premier ministre a souligné que le développement de l'industrie des semi-conducteurs était une tâche stratégique à la fois immédiate et à long terme, exigeant une grande détermination, des efforts considérables et des mesures drastiques.

Il a demandé aux responsables des ministères, des secteurs, des localités, des entreprises, aux experts de mener des discussions profondes pour promouvoir le développement de l'industrie des semi-conducteurs, créer de la motivation, contribuant ainsi à l'objectif du pays d'atteindre un taux de croissance de 8,3 à 8,5% cette année et à deux chiffres dans les années suivantes.

VNA/CVN