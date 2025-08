Le PM mobilise les secours à Diên Biên après les crues et inondations

Dans l’après-midi du 3 août, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh s’est rendu dans la province de Diên Biên (Nord) pour encourager les sinistrés et diriger les efforts de redressement après les crues et inondations. Il a également appelé à rester vigilant face aux risques de glissements de terrain et de crues soudaines dans les jours à venir.

Photo : VNA/CVN

Les fortes pluies récentes ont provoqué des inondations, glissements de terrain et crues soudaines dans plusieurs localités, causant 10 morts, 12 blessés, endommageant 554 habitations et de nombreuses infrastructures publiques, submergeant plus de 200 hectares de cultures maraîchères. Les pertes matérielles sont estimées à environ 500 milliards de dôngs.

Les forces de sécurité, l’armée et les habitants s’efforcent de réparer les dégâts, mais les conditions géographiques difficiles isolent encore de nombreux villages.

À la commune de Tia Dinh, localité fortement touchée, le Premier ministre a rencontré des sinistrés. Trois personnes sont mortes, huit ont été blessées, 154 maisons sont gravement endommagées et le réseau électrique a été détruit.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le Premier ministre a adressé ses condoléances aux familles endeuillées, exprimé sa solidarité avec celles ayant perdu leur logement et réaffirmé l’engagement du gouvernement à accompagner la population pour surmonter les difficultés.

Il a demandé de soigner les blessés, soutenir les familles endeuillées, fournir abris et produits de première nécessité aux sinistrés, et rétablir les axes de circulation pour assurer les secours.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, Pham Minh Chinh a poursuivi ses activités de terrain à Xa Dung, la commune qui compte sept morts, quatre blessés, 149 maisons détruites ou gravement endommagées, plusieurs infrastructures publiques endommagées, coupure d’électricité généralisée.

Au village de Hang Pu Xi, le Premier ministre a félicité les forces armées pour leur soutien aux habitants et insisté sur la nécessité de rétablir les services essentiels : routes, électricité, eau, santé, éducation, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Il a également ordonné d’identifier les zones à risque pour évacuer préventivement les habitants, garantir leur sécurité et sensibiliser la population.

Photo : VNA/CVN

En soirée, lors d’une réunion avec les ministères et autorités locales, le Premier ministre a salué les efforts conjoints de la province et des organismes concernés, notamment les secteurs de la sécurité, de la défense, de la santé, de la construction, de l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie.

Il a demandé d’appliquer efficacement les télégrammes officiels du gouvernement, d’accompagner les familles endeuillées selon les politiques en vigueur, et proposé un soutien de 100 millions de dôngs pour chaque foyer dont la maison a été complètement détruite, et 30 millions de dôngs pour les maisons gravement endommagées.

Les ministères concernés doivent rétablir rapidement les réseaux électrique et de télécommunications, réparer les infrastructures de santé, d’éducation, de transport, traiter les questions environnementales et sanitaires, et assurer l’accès à l’eau potable.

À long terme, il a appelé à la réorganisation des cultures et de l’élevage, à la réinstallation des habitants des zones à risque, à la vérification des infrastructures et à la planification rationnelle des systèmes hydrauliques.

Le Premier ministre a approuvé une aide d’urgence de 200 milliards de dôngs et l’attribution de 100 tonnes de riz pour Diên Biên. À l’issue de la réunion, les ministères et entreprises ont promis un total de 17 milliards de dôngs d’aide, dont 10 milliards de la part de Viettel, 5 milliards de VNPT, et 1 milliard chacun de la part du groupe EVN.

VNA/CVN