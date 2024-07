Réunion de la permanence du gouvernement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé vendredi matin 19 juillet une réunion hybride de la permanence du gouvernement avec les ministres, les chefs des secteurs et les présidents des Comités populaires des villes et provinces du ressort central, sur la transformation numérique.

Actuellement, le Vietnam donne la priorité à la croissance. En conséquence, il est nécessaire de renouveler les anciens moteurs de croissance tels que l’investissement, les exportations et la consommation, ainsi que de promouvoir de nouveaux moteurs, notamment l’économie verte, l’économie numérique, l’économie circulaire, l’économie de la connaissance et l’économie du partage. La réalité montre que les forces de production de haute qualité sont la science, la technologie et l'innovation.

La réunion vise à clarifier et unifier la pensée, les méthodes et les approches des ministères, secteurs et localités pour agir ensemble et promouvoir davantage le processus de transformation numérique, le développement du gouvernement numérique, de l'économie numérique et de la société numérique, a déclaré le Premier ministre.

Il a demandé aux participants d’évaluer correctement la situation, de mettre en évidence les bons modèles, les leçons précieuses et les méthodes efficaces, de proposer des tâches et des solutions pour promouvoir une transformation numérique plus forte et plus efficace.

Selon le ministère de l’Information et des Communications, en 2020, le Vietnam n’a figuré qu’au 6e rang de l’ASEAN en termes de croissance de l’économie numérique. Le pays a gagné trois places pour se positionner au 3e rang en 2021, puis au premier rang en 2022 et 2023.

Le rapport sur l'indice de préparation à l'intelligence artificielle (IA) 2022 a classé le Vietnam au 55e rang mondial. En ce qui concerne le classement mondial de la cybersécurité et de la sûreté, le Vietnam s'est classé 25e sur 194 pays et territoires.

L'indice national de transformation numérique (DTI) a régulièrement augmenté au fil des ans, atteignant 0,71 point en 2022. Les indices des composantes sur le gouvernement numérique, l'économie numérique et la société numérique maintiennent toujours des taux de croissance élevés de 45 à 55%.

