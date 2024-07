Le président Tô Lâm préside la 5e réunion du Conseil national de défense et de sécurité

Photos : VNA/CVN

Le conseil a discuté et commenté les résultats obtenus récemment dans divers domaines, notamment la défense, la sécurité et les affaires étrangères ; évalué la situation et les résultats de la mise en œuvre de la Résolution No05 du Politburo du 13e mandat sur l'organisation de l'Armée populaire pour la période 2021-2030 et les années suivantes ; de la Résolution No12 du Politburo du 13e mandat sur la promotion de l’édification d'une force de sécurité publique populaire véritablement saine, puissante, régulière, élitiste et moderne qui réponde aux exigences et aux tâches de la nouvelle situation.

Tô Lâm a reconnu et hautement apprécié le travail de préparation de la réunion ainsi que les opinions importantes présentées par les membres du conseil sur des sujets majeurs, qui affectent la défense, la sécurité et les relations extérieures du Vietnam.

Il a souligné que dans le contexte d'une situation mondiale en évolution complexe et imprévisible, le conseil a analysé et évalué la situation mondiale et régionale ainsi que ses impacts et influences sur le Vietnam. Le Parti et l'État ont eu de nombreuses politiques et options pour garantir les intérêts nationaux ; faire en sorte que le Vietnam soit un élément important dans l’objectif d’intégration à la politique internationale, à l’économie mondiale et à la civilisation humaine.

Le président a suggéré que dans les temps à venir, il est nécessaire de continuer à suivre, surveiller, saisir, rechercher, analyser, évaluer et prévoir de près la situation mondiale, régionale et nationale, en particulier les questions nouvellement émergentes et stratégiques affectant la défense et la sécurité nationales du Vietnam pour conseiller rapidement le Parti et l'État sur les politiques et les mesures pour faire face à la situation.

VNA/CVN