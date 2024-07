Un vice-PM lao salue le rôle de l'Association d'amitié Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

Kikeo Khaykhamphithoune a souligné le rôle et la coordination entre les associations d'amitié Vietnam - Laos et Laos - Vietnam dans la mise en œuvre du travail de communication visant à aider les peuples des deux pays, en particulier les jeunes, à bien comprendre les grandes relations de leurs pays.

Il a estimé que les associations serviront de passerelle pour promouvoir les échanges entre les peuples ainsi que les partenariats commerciaux et d'investissement pour les des intérêts communs et le développement de chaque pays.

Nguyên Dac Vinh, qui est également président de la Commission des affaires culturelles et éducatives de l'Assemblée nationale vietnamienne, a rendu compte des résultats exceptionnels de la coopération des associations.

Il a affirmé que les associations d'amitié Vietnam - Laos et Laos - Vietnam maintiendraient une coordination étroite pour éduquer les jeunes et le peuple dans les relations privilégiées et aider à développer ces liens de manière de plus en plus substantielle et efficace.

Auparavant, la délégation de l'Association d'amitié Vietnam - Laos s'est entretenue avec des représentants de l'Association d'amitié Laos - Vietnam dirigée par son président Boviengkham Vongdara.

Les deux parties ont passé en revue leur collaboration récente, discuté des orientations pour les activités à venir, notamment celles qui seront organisées à l'occasion des grands anniversaires des deux pays, et se sont informées mutuellement de la situation de leurs pays.

Ils ont convenu de maintenir la coordination, le partage d'opinions et l'organisation d'activités conjointes pour contribuer à développer davantage la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux Partis, États et peuples, générant ainsi des avantages pratiques pour les deux.

Les associations ont également convenu de promouvoir les partenariats dans l’éducation et la formation, de promouvoir des activités aidant les syndicats de jeunesse des deux pays et les jeunes à accroître les échanges et la compréhension mutuelle, d'encourager les entrepreneurs vietnamiens et lao à investir et à contribuer au développement économique de chacun de leurs pays et de travailler ensemble et de faciliter les échanges fréquents entre les associations d'anciens combattants des deux pays.

En outre, ils travailleront en étroite collaboration pour organiser des événements célébrant les grandes anniversaires du Vietnam et du Laos, selon les responsables.

VNA/CVN