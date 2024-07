Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam

Le vice-Premier ministre vietnamien Trân Luu Quang a proposé à la Chine de continuer à ouvrir le marché à certains produits agricoles de haute qualité du pays indochinois, d'augmenter les projets d'investissement à grande échelle, de haute technologie et de nouveaux champs au Vietnam.

En recevant le 18 juillet à Hanoï l'ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, venu lui prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, le dirigeant a également exhorté ce pays d'Asie de l'Est à promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de la culture et du tourisme et accélérer l'avancement des projets d'aide non remboursables pour le Vietnam.

Concernant la promotion de la coopération future, il a proposé que les deux parties continuent de promouvoir la mise en œuvre de la perception commune de haut niveau et des accords signés, en particulier les deux Déclarations communes signées lors des récentes visites des principaux dirigeants des Partis.

Il a également exhorté à promouvoir activement les contacts et les échanges à tous les niveaux et par tous les canaux, bien coordonner l'organisation de la 16e réunion de la Direction de la coopération bilatérale Vietnam - Chine et promouvoir la coopération dans la construction d'une série de chemins de fer à écartement standard dans la région nord du Vietnam reliant la Chine.

Lors de la rencontre, les deux parties ont convenu de souligner que les efforts conjoints des deux parties, les relations entre les deux Partis et les pays n'ont jamais atteint un niveau aussi profond, intégral et substantiel qu'aujourd'hui, avec de nombreuses grandes réalisations d'importance historique.

Ils ont cité comme exemples les visites mutuelles du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam Nguyên Phu Trong en Chine en octobre 2022 et du secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping en décembre 2023 et la construction d’une communauté de destin Vietnam - Chine d’importance stratégique.

Ils ont également souligné le maintien régulier de contacts de haut niveau à tous les niveaux, une coopération pratique multiforme, les connexions stratégiques pour le développement, en particulier les connexions routières, et la coopération en matière d'infrastructures stratégiques en plus du développement de la coopération dans le tourisme et entre localités.

