Réunion sur le travail de l’Assemblée nationale au second semestre

Le bilan du travail au premier semestre, les orientations et les tâches au second semestre du président de l’Assemblée nationale, des ses vice-présidents, des organes et du bureau de l’Assemblée nationale, ainsi que des organes du Comité permanent de l’organe législatif, ont été abordés lors d’une réunion vendredi 12 juillet à Hanoï.