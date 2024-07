Parti : le Politburo décide de décerner l'Ordre de l'Étoile d'or au secrétaire général Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

L'Ordre de l'Étoile d'or est la plus haute distinction de la République socialiste du Vietnam décernée aux individus ayant des contributions importantes et particulièrement remarquables à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

Immédiatement après que le Politburo a décidé d'attribuer l'Ordre de l'Étoile d'or au camarade Nguyên Phu Trong - secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, le président de la République, Tô Lâm, a signé la décision d'attribuer l'Ordre de l'Étoile d'or au secrétaire général Nguyên Phu Trong pour ses nombreuses et particulièrement remarquables contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

VNA/CVN