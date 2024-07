Renforcement de l’amitié entre les marines vietnamienne et indonésienne

Photo : VNA/CVN

Le contre-amiral Supardi a souligné que la visite du voilier 286 - Lê Quy Dôn en Indonésie avait contribué à la promotion des échanges entre les deux marines en général et entre leurs académies navales en particulier, ainsi qu’au renforcement de la compréhension, de la confiance et des relations de défense et militaires des deux pays.

De son côté, le colonel Nguyên Dinh Giang a remercié le contre-amiral Supardi et des responsables de l'Académie navale indonésienne d'avoir accordé à sa délégation un accueil chaleureux.

Lors de la rencontre, les deux parties ont également partagé des informations sur les activités d'enseignement et de formation des deux académies. Après la réunion, le contre-amiral Supardi a invité la délégation vietnamienne à visiter le centre de supervision des opérations et de la formation de son académie.

Des étudiants des deux académies navales du Vietnam et de l'Indonésie ont participé à une compétition amicale de volley-ball.

Auparavant, dans l'après-midi du 17 juillet, la délégation vietnamienne a rendu des visites de courtoisie aux autorités de la ville de Surabaya, province de Java oriental et au commandant de la 2e flotte de la base navale N°5 de Surabaya.

