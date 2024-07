Conférence des tribunaux des provinces frontalières Cambodge - Laos - Vietnam

Photo : VNA/CVN

Nguyên Hoà Binh, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Cour populaire suprême du Vietnam, a présidé cette conférence.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Hoà Binh a souligné que la solidarité, l'amitié et la confiance politique entre le Cambodge, le Laos et le Vietnam sont un héritage inestimable pour les trois nations, avec des significations stratégiques à long terme pour la construction, la défense et le développement des trois pays.

Le Vietnam attache toujours une grande importance à ces relations, les considérant comme une tâche stratégique et une priorité de premier rang dans sa politique étrangère, a-t-il souligné.

La création et le maintien de la conférence des tribunaux des provinces frontalières des trois pays constituent un jalon dans l'histoire de la coopération, en particulier dans le domaine de la justice, marquant l’élévation de la coopération entre les systèmes judiciaires des trois pays, a-t-il affirmé.

La 7e conférence s'est concentrée sur quatre questions : évaluation de la situation et des résultats de la mise en œuvre du communiqué conjoint de la 6e conférence en 2022, partage d’expériences sur le jugement d’affaires avec des éléments étrangers, renforcement de l'entraide judiciaire entre les tribunaux des trois pays et partage d’expériences en matière de réforme judiciaire, avec l'accent mis sur les résultats obtenus grâce à l'application des technologies de l'information aux opérations des tribunaux.

Les présidents des Cours suprêmes du Vietnam, du Cambodge et du Laos ont signé un procès-verbal, selon lequel ils se sont mis d’accord sur des contenus liés à la prévention et à la lutte contre la criminalité, à la résolution des litiges civils transfrontaliers, en particulier à des questions émergentes dans la région de l'ASEAN, tout en donnant plus d’attention à la coopération internationale en matière de justice.

Les participants ont également défini des orientations pour résoudre les difficultés et les obstacles dans les affaires pénales avec des éléments étrangers, les activités du mandat judiciaire et l'entraide juridique entre les tribunaux des trois pays.

VNA/CVN