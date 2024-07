Parti : le Politburo publie un avis sur la santé du secrétaire général Nguyên Phu Trong

En raison de la nécessité de continuer à donner en priorité du temps au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, pour se concentrer sur le traitement médical et assurer la gestion générale du Comité central (CC) du Parti, du Politburo et du Secrétariat, sur la base du règlement de travail du CC du Parti, du Politburo et du Secrétariat du XIII e exercice, dans l'immédiat, le Politburo a chargé le membre du Politburo et président de la République, Tô Lâm, de présider les travaux du CC du Parti, du Politburo et du Secrétariat selon les responsabilités et attributions prescrites par le Politburo.

Ces derniers temps, à la demande du Conseil professionnel sur la protection de la santé des cadres centraux, le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, dirigeait les travaux tout en recevant des traitements et des soins de santé.

Le Politburo, le Secrétariat du Comité central du Parti, les dirigeants clés et les membres permanents du Secrétariat ont directement dirigé les agences spécialisées à se concentrer sur la mobilisation d'une équipe de professeurs, de médecins et de personnel médical, d'experts de premier plan et les conditions les plus favorables pour traiter et soigner la santé du secrétaire général du Parti.

Jusqu'à présent, en raison de la nécessité de continuer à donner en priorité du temps au secrétaire général pour se concentrer sur le traitement médical et assurer la gestion générale du Comité central (CC) du Parti, du Politburo et du Secrétariat, sur la base du règlement de travail du CC du Parti, du Politburo et du Secrétariat du XIIIe mandat, dans l’immédiat, le Politburo a chargé le membre du Politburo et président de la République, Tô Lâm, de présider les travaux du CC du Parti, du Politburo et du Secrétariat selon les responsabilités et attributions prescrites par le Politburo.

Le Politburo appelle l'ensemble du Parti, du peuple et de l'armée à avoir une confiance absolue dans la direction du Parti et la gestion de l'État, à renforcer la solidarité et l'unité, à unir leurs forces et à continuer de promouvoir les réalisations importantes et globales que notre pays a obtenues, à rivaliser d’efforts pour surmonter tous les défis et difficultés, à mener à bien les objectifs fixés par le XIIIe Congrès national du Parti ; à maintenir la stabilité politique, à protéger fermement l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriales, ainsi que la sécurité nationale et l'ordre social, à accélérer le développement socio-économique et à bien prendre soin de la vie spirituelle et matérielle du peuple.

