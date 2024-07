Remise de l’Ordre de l’Étoile d’Or au secrétaire général Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, le membre du Politburo et président Tô Lâm a annoncé la décision de décerner l'Ordre de l'Étoile d'or au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, et a remis la distinction au chef du Parti.

La cérémonie s'est déroulée en présence de tous les membres du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti, des fonctionnaires qui assistent le secrétaire général du Parti et des représentants de sa famille.

La décision de décerner l'Ordre de l'Étoile d'or, la plus haute distinction de la République socialiste du Vietnam, au secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, est la reconnaissance du Parti, de l'État et du peuple pour ses grandes et exceptionnelles contributions à l’œuvre révolutionnaire du Parti et de la nation.

VNA/CVN