Forum politique de haut niveau de l'ONU sur le développement

Le Vietnam au Forum parlementaire

Du 16 au 18 juillet, au siège des Nations unies (ONU) à New York (États-Unis), le Forum parlementaire à l’occasion du Forum politique de haut niveau des Nations unies sur le développement (United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development - HLPF) a tenu une réunion sur les objectifs de développement durable.

>> Le Vietnam appelle au multilatéralisme centré sur les personnes lors du débat du Conseil de sécurité

>> Le Vietnam soutient le Laos dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable

>> Le Vietnam a informé les pays concernés de sa soumission sur les limites du plateau continental

Photo : VNA/CVN

Vu Hai Hà, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, conduisait une délégation vietnamienne y participant.

Le forum s’est concentré sur les deux Objectifs de Développement Durable (ODD) examinés au HLPF : ODD-16 sur la paix, la justice et des institutions fortes et ODD-13 sur les changements climatiques.

Au cours des deux débats, la délégation vietnamienne a présenté des interventions et des discours pratiques, soulignant les mesures spécifiques que les parlements pouvaient prendre pour promouvoir les objectifs des ODD.

Lors du débat ayant pour thème "Les investissements dans les parlements sont des mécanismes de gouvernance importants", le représentant vietnamien a estimé que le monde était confronté à de nombreuses difficultés et défis graves, rendant ralentie la mise en œuvre de l'Agenda 2030 sur le développement durable de l'ONU. De nombreux objectifs sont difficiles à atteindre.

Dans ce contexte, la promotion du rôle des parlements, - un mécanisme de gouvernance important associé à l’ODD-16, revêt une signification importante pour renforcer les actions des parlements de chaque pays et s'associer à la communauté internationale pour réaliser l’Agenda 2030 et la Stratégie d'action de l'Union interparlementaire pour la paix, la coopération et le développement durable.

Lors du débat sur le thème "Renforcer l'adaptation et le financement climatiques pour un monde durable et résilient", la délégation vietnamienne a souligné que les changements climatiques étaient le principal défi parmi les plus grands défis auxquels l'humanité était confrontée à l'échelle mondiale, une question très grave pour l'humanité ayant des impacts vitaux sur de nombreux pays et plusieurs communautés à travers le monde.

En tant qu’un pays en développement et très touché par les changements climatiques, le Vietnam a toujours participé de manière proactive et active ces dernières années aux accords et engagements régionaux et internationaux sur la réponse aux changements climatiques, affirmant sa détermination à développer une économie verte et durable, dans le but de s’orienter vers zéro émission nette comme promis à la COP26.

Le représentant du Vietnam a estimé qu’il faudrait considérer cela comme la priorité absolue dans toutes les politiques de développement de chaque pays et comme la norme éthique la plus élevée de chaque organisation et personne ; renforcer la coopération sur la base des principes d'équité et de responsabilité entre les pays avec le soutien et la participation efficace des mécanismes et organisations de coopération internationale, afin de connecter, compléter les ressources et promouvoir le transfert de technologie, le partage d'expériences, le soutien technique et financier ; promouvoir le travail législatif pour légiférer sur les engagements internationaux convenus par les pays lors des Sommets des Nations unies sur les changements climatiques et des conférences internationales connexes...

VNA/CVN