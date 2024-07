Le Premier ministre préside la 8e réunion du Conseil central d'émulation et de récompense

Photo : VNA/CVN

Les participants ont examiné les résultats de la mise en œuvre des travaux au cours du premier semestre et définir des tâches pour le reste de l'année.

Il a souligné les contributions des activités d'émulation et de récompense aux réalisations communes du pays, citant de nombreux mouvements efficaces tels que ceux du développement du système d'infrastructure stratégique, de l'achèvement de la ligne électrique du circuit-3 de 500 kV et de la promotion de la transformation numérique.

Il a noté que le mouvement d'économie budgétaire a permis d'économiser 700.000 milliards de dôngs (27,53 milliards d'USD), permettant ainsi l'augmentation du salaire de base à partir du 1er juillet.

Soulignant que les mouvements doivent être associés à l'intérêt de la nation et des individus, Pham Minh Chinh a déclaré qu'il était nécessaire de renforcer les communications pour répandre une atmosphère positive dans la communauté en vue d'atteindre les objectifs fixés lors du XIIIe Congrès national du Parti.

Concernant les tâches du conseil pour le reste de l'année, le Premier ministre a demandé aux membres de multiplier les mesures et modèles efficaces, tout en tirant les leçons des six premiers mois de l'année pour une meilleure performance.

Au cours du premier semestre de cette année, le conseil a accompli les tâches qui lui étaient assignées, en conseillant les agences autorisées dans l'élaboration de documents juridiques concernant l'émulation et la récompense conformément à la Loi de 2022 sur l'émulation et la récompense.

Les agences chargées des activités d'émulation et de récompense dans les agences centrales, les ministères, les secteurs et les localités ont fourni des lignes directrices sur le travail et les mesures visant à améliorer la qualité des mouvements.

En conséquence, de nombreux mouvements ont été mis en œuvre efficacement, apportant des contributions positives au développement socio-économique, à la sécurité, à la défense et aux affaires extérieures du pays.

Notamment, les mouvements lancés par le Premier ministre tels que l'édification de la Nouvelle ruralité, la mise en œuvre de la culture de bureau, la promotion du développement des infrastructures, la pratique de l'épargne et la formation d'une société d'apprentissage tout au long de la vie, etc. ont prouvé leur rôle dans le développement du pays.

Les collectifs et les individus ayant des réalisations exceptionnelles dans leurs domaines de travail ont été honorés en temps opportun, selon le conseil.

Lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a confié aux ministères de l'Intérieur et des Transports la tâche de s'associer étroitement aux comités centraux du Front de la Patrie du Vietnam et aux ministères, secteurs et localités concernés pour lancer un mouvement d'émulation afin d'achever les projets d'autoroutes en 500 jours et nuits.

