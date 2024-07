Inhumation des restes de 130 soldats volontaires et experts tombés au Cambodge

Jeudi 18 juillet, au cimetière des martyrs Vinh Hung - Tân Hung, district de Vinh Hung, province de Long An (Sud), les autorités provinciales ont organisé une cérémonie de commémoration et d'inhumation de 130 restes de martyrs volontaires vietnamiens tombés au Cambodge.

Ces ossements ont été retrouvés dans les provinces cambodgiennes de Svay Rieng, Pailin et Battambang depuis fin 2023 par l'équipe K73 du Commandement militaire de la province de Long An.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Long An, Pham Tân Hoa, a exprimé son profond respect et sa gratitude envers les martyrs qui ont combattu et sacrifié pour la libération nationale, le bonheur du peuple et la noble mission internationale.

Il a également remercié les autorités, le peuple et les forces armées du Cambodge pour leur coopération et leur soutien actif dans la recherche et la collecte des restes des martyrs. Il a encouragé les autorités et le peuple cambodgiens à continuer de promouvoir la coopération et de soutenir la province dans la recherche des restes des martyrs et des soldats volontaires vietnamiens.

Depuis 2001, l'équipe K73 a trouvé et collecté plus de 2.500 restes et 6 tombes collectives (environ 280 restes) de martyrs tombés au Cambodge.

