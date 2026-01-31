L'Ukraine prête à respecter le cessez-le-feu énergétique avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête à respecter le cessez-le-feu énergétique avec la Russie qui a débuté vendredi soir 30 janvier, a rapporté l'agence de presse Ukrinform.

"L'Ukraine est prête à faire preuve de la même retenue en matière de frappes, et aujourd'hui, nous n'avons pas attaqué les installations énergétiques russes", a-t-il dit dans un discours prononcé dans la soirée.

M. Zelensky a ajouté que les États-Unis avaient proposé une pause d'une semaine dans les attaques contre les infrastructures énergétiques.

Jeudi 29 janvier, le président américain Donald Trump a dit avoir demandé à son homologue russe Vladimir Poutine de s'abstenir d'attaquer la capitale ukrainienne et d'autres villes pendant une semaine en raison du froid intense.

Plus tôt vendredi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie avait accepté de suspendre les frappes contre les installations énergétiques ukrainiennes jusqu'à dimanche, à la demande de M. Trump, selon l'agence de presse RBC-Ukraine.

