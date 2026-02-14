Une nouvelle série de pourparlers sur l'Ukraine se tiendra à Genève les 17 et 18 février

Une nouvelle série de pourparlers trilatéraux entre la Russie, les États-Unis et l'Ukraine se tiendra à Genève les 17 et 18 février, a déclaré vendredi 13 février le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Selon l'agence TASS, M. Peskov a indiqué que la délégation russe serait conduite par le conseiller présidentiel Vladimir Medinski.

La première série de consultations trilatérales sur la sécurité entre les trois pays avait eu lieu les 23 et 24 janvier à Abou Dhabi, où la délégation russe était conduite par le chef des services de renseignement militaire du pays, Igor Kostioukov.

La deuxième série de pourparlers s'est tenue toujours à Abou Dhabi les 4 et 5 février. À l'issue de ces discussions, l'émissaire spécial américain Steve Witkoff a déclaré que la Russie et l'Ukraine avaient convenu d'un échange de 314 prisonniers de guerre.

