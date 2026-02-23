Nucléaire : Oman confirme de nouveaux pourparlers entre les États-Unis et l'Iran

Le ministre omanais des Affaires étrangères, Badr al-Busaidi, a confirmé dimanche 22 février que des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran se tiendraient jeudi 26 février à Genève sur le dossier du nucléaire.

"Je suis heureux de confirmer que les négociations entre les États-Unis et l'Iran sont désormais prévues à Genève jeudi, avec une volonté positive de faire le pas supplémentaire pour finaliser l'accord", a affirmé Badr al-Busaidi sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, le premier cycle des négociations indirectes entre Téhéran et Washington a débuté le 6 février dans la capitale omanaise, Mascate, où les délégations iranienne et américaine ont échangé des points de vue, observations et propositions par le biais d'une médiation omanaise, avant de convenir de la tenue d'un second cycle à Genève. Il a eu lieu mardi 24 février.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé l'espoir que les négociations indirectes entre l'Iran et les États-Unis aboutissent à des résultats "décisifs et constructifs".

APS/VNA/CVN