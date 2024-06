Résultats économiques positifs enregistrés au premier semestre

La croissance économique du Vietnam au deuxième trimestre 2024 et en juin devrait atteindre respectivement 6,2% et 6%, comme fixé par le gouvernement, a déclaré Nguyên Duc Tâm, directeur du Département des questions économiques nationales du ministère du Plan et de l'Investissement (MPI).

>> Le décaissement des investissements publics en cinq mois atteint près de 27% de l'objectif

>> Renforcer les connaissances des PME vietnamiennes grâce à la collaboration

>> L'immobilier industriel et le développement de l'industrie des semi-conducteurs

Photo : Hông Dat/VNA/CVN

Selon Nguyên Duc Tam, parmi les motivations importantes de la croissance économique de cette année, il y a la forte allocation de ressources aux grands projets, notamment dans les infrastructures de transport et d'énergie.

Il a noté qu'à ce jour, environ 2.000 km d'autoroutes ont été mis en service, et environ 3.000 km sont prévus en 2025. En outre, des progrès ont été constatés dans l'achèvement des institutions, la réforme administrative et l'amélioration de l'environnement des affaires et d'investissement, a indiqué le responsable.

Dans le même temps, les activités de planification ont été pratiquement achevées, a-t-il déclaré, ajoutant que le Premier ministre a publié six plans directeurs régionaux et organisé de nombreuses conférences pour annoncer les plans directeurs en association avec la promotion des investissements, offrant ainsi des opportunités pour la réorganisation des espaces de développement du pays et créer une dynamique pour une croissance plus rapide et plus efficace.

Selon le responsable, le Vietnam demeure une destination attractive pour les investisseurs étrangers. Au cours des cinq premiers mois de cette année, environ 8,25 milliards d’USD d'investissements directs étrangers ont été décaissés, en hausse de 7,8% en un an, tandis que le montant du capital nouvellement enregistré dépassait 7,9 milliards d'USD, en hausse de 50,8% en rythme annuel, a-t-il informé.

VNA/CVN