Premier dialogue économique entre le Vietnam et les États-Unis

Le premier dialogue économique du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis a eu lieu le 25 juin à Washington D.C, sous la coprésidence du ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyên Chi Dung et du sous-secrétaire d'État chargé de la Croissance économique, de l'Énergie et de l'Environnement, Jose W. Fernandez.

>> Festival de l'amitié Vietnam - États-Unis organisé à Hanoï

>> Élargir les opportunités d’exportation vers les États-Unis

>> Le Vietnam et les États-Unis sont déterminés à concrétiser leur nouveau partenariat

Photo : Kiêu Trang/VNA/CVN

Le but était de favoriser la coopération entre les deux pays, notamment en ce qui concerne l'économie, le commerce et l'investissement. Les deux parties ont discuté ouvertement de mesures spécifiques dans cinq domaines : l'établissement d'une coopération pour construire un écosystème des semi-conducteurs ; la coopération dans le domaine de l'énergie et des minéraux critiques ; la coopération sur l'environnement d'affaires ; la promotion et le maintien d'investissements de haute qualité ; le contrôle des exportations stratégiques et la coopération en matière d'infrastructures critiques d'information et de communication et de cybersécurité.

Ce dialogue économique a obtenu des résultats concrets, en particulier dans les contenus liés à l'écosystème des semi-conducteurs. Les deux parties ont également convenu de mesures spécifiques en vue de promouvoir leur mise en œuvre.

Photo : Kiêu Trang/VNA/CVN

Les résultats du premier dialogue économique ont atteint l'objectif de favoriser le développement d'une coopération complète entre les deux pays suite à l'établissement de leur partenariat stratégique, en particulier dans le domaine économique.

En outre, ce dialogue a posé une base solide pour élargir la coopération dans d'autres domaines. Les deux parties ont convenu d'organiser le deuxième dialogue en 2025, à Hanoï.

Dans le cadre de son voyage d'affaires aux États-Unis, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a eu des séances de travail avec de grandes entreprises technologiques américaines sur l'innovation, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

VNA/CVN