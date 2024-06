Binh Dinh promeut l'investissement, le commerce et le tourisme avec l'Inde

Photo : VNA/CVN

Se déroulant dans la ville de Quy Nhon, la conférence a vu la participation d'une quarantaine d'entreprises indiennes opérant dans les secteurs du commerce, de l'investissement, du tourisme, de l'éducation et des soins de santé. Une opportunité pour les entreprises des deux pays d'échanger des informations et de rechercher des opportunités de coopération.

S'exprimant lors de l’événement, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Binh Dinh, Hô Quôc Dung, a déclaré que dans son orientation future en matière de développement, cette localité serait un centre de sciences et de technologies, d'innovation et un lieu d'application de l’intelligence artificielle (IA) importante du Vietnam.

En plus, son développement économique durable sera basé sur l’industrie manufacturière et de transformation, l’industrie des technologies de l’information et l’IA ; le tourisme de haute qualité; l’agriculture biologique et un système logistique efficace, des domaines qui constituent des atouts de l'Inde, a-t-il indiqué.

Pour sa part, le consul général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville, Madan Mohan Sethi, a déclaré que son consulat était prêt à soutenir la connexion entre des entreprises vietnamiennes et les principales sociétés indiennes des domaines de l'agriculture et des technologies de l'information, de l'aquaculture, des infrastructures, de la santé, de l'éducation, etc.

Les délégués ont assisté à la signature d'un certain nombre de mémorandums de coopération entre le Comité populaire provincial et le consulat général indien à Hô Chi Minh-Ville ; entre l'Association touristique provinciale de Binh Dinh et l'Association des voyagistes bouddhistes (Inde) ; entre l'Association des jeunes entrepreneurs de Binh Dinh et l'Organisation indienne du commerce et de l'économie (IETO) ; l’Association du bois et des produits sylvicoles de Binh Dinh et l'Association des petites industries d'Orissa...

Le commerce entre l'Inde et le Vietnam est passé de 200 millions d’USD en 2000 à 14,3 milliards en 2023. Le chiffre d'affaires des exportations de Binh Dinh au cours des 5 premiers mois de 2024 s'est chiffré à 736,9 millions d’USD (+ 19,6% en variation annuelle) dont 1,1 million d’USD vers l'Inde

VNA/CVN