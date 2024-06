Foxconn construira une usine de près de 400 millions d'USD à Bac Ninh

>> Foxconn prévoit d'investir 270 millions d’USD pour accroître sa production au Vietnam

>> Foxconn confirme la réouverture de l'usine de Bac Giang

>> Foxconn étend sa production en Inde et au Vietnam

Photo : vietnamfinance.vn

Récemment, Foxconn Singapore PTE LTD, une filiale de Foxconn Corporation dont le siège est à Singapour, a également créé Foxconn Precision Circuit Board Co., Ltd. pour déployer ce projet pour fabriquer, assembler et traiter des cartes de circuits imprimés PCB (cartes de circuits imprimés) avec une capacité totale de 2,79 millions de produits par an.

En juin 2023, Foxconn a obtenu un certificat d’investissement de 250 millions d'USD pour deux usines de composants de véhicules électriques à Quang Ninh. En outre, des informations ont été publiées selon lesquelles ShunSin Technology, filiale de Foxconn, envisage d’investir 20 millions d'USD pour créer une nouvelle société de semi-conducteurs au Vietnam, appelée ShunSin Technology.

Source : reatimes.vn

Foxconn a commencé à pénétrer le marché vietnamien en 2007 avec une usine dans le parc industriel Quê Vo, à Bac Ninh. À ce jour, Foxconn possède des usines dans les parcs industriels de Quê Vo, Dai Dông - Hoàn Son et VSIP à Bac Ninh; les parcs industriels de Dinh Tram, Van Trung, Quang Châu à Bac Giang et Dông Mai à Quang Ninh avec un effectif total de plus de 60.000 employés, ingénieurs et experts étrangers.

Jusqu’en février 2024, Foxconn avait investi 3,2 milliards d'USD au Vietnam.

CPV/VNA/CVN