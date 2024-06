Le décaissement des investissements publics en cinq mois atteint près de 27% de l'objectif

Le décaissement des investissements publics du budget de l'État au cours des cinq premiers mois de cette année a été estimé à 190,6 billions de dôngs (7,44 milliards de dollars), soit 26,6% de l'objectif annuel et 5% de plus qu'à la même période l'année dernière, selon le Bureau général des statistiques.

Sur ce montant, les investissements gérés par le gouvernement ont été estimés à 32.500 milliards de dôngs, soit 29,3% du plan annuel, soit une baisse de 2,6% sur un an.

Certains ministères affichent des taux de décaissement estimés inférieurs à ceux enregistrés l'année dernière, à savoir le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement (en baisse de 34,8%), le ministère des Transports (en baisse de 19,1%), le ministère de la Santé (en baisse de 1,5%) et le ministère de l’Éducation et de la Formation (en baisse de 1,1 %).

Le Bureau général des statistiques a également indiqué que les capitaux d'investissement mis en œuvre et gérés par les localités étaient estimés à 158,1 milliards de dongs, soit 26,1% du plan annuel et en hausse de 6,7% en glissement annuel.

Rien qu'en mai, 48.200 milliards de dôngs de capitaux d'investissement publics provenant du budget de l'État ont été décaissés, soit une augmentation de 3,1% sur un an.

Afin de promouvoir le décaissement des capitaux d'investissement public, le ministère du Plan et de l'Investissement a suggéré au gouvernement d'ordonner aux ministères, agences et localités de mettre en œuvre de manière proactive et radicale les tâches et les solutions énoncées dans les résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement, en particulier la Directive du Premier Ministre relative à l'accélération des décaissements des investissements publics.

Le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, a exhorté les ministères, les secteurs et les localités à gérer rapidement les difficultés afin d'accélérer le taux de décaissement.

Il est nécessaire de revoir de manière proactive la capacité de décaissement de chaque projet afin d'avoir des plans d'ajustement depuis les projets avec un décaissement lent jusqu'aux projets en suspens qui nécessitent des capitaux supplémentaires, a-t-il déclaré.

Selon le ministère du du Plan et de l'Investissement, fin mai, les ministères, agences et localités avaient alloué 634,6 billions de dôngs aux projets, atteignant 95,6% du plan assigné par le Premier ministre.

