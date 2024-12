Formation de ressources humaines : Hô Chi Minh-Ville vise l'excellence internationale

Le 12 décembre, le Comité populaire municipal de Hô Chi Minh-Ville a organisé une conférence afin d'évaluer la mise en œuvre des sous-projets liés au projet de formation de ressources humaines de niveau international et universitaire dans la ville.

>> Former et utiliser efficacement les ressources humaines existantes

>> Nécessité d’une main-d’œuvre de haute qualité

>> Directive gouvernementale sur la formation pour les industries des semi-conducteurs

Photo : Thu Hoài/VNA/CVN

Approuvé en 2021 par le Comité populaire municipal, ce projet ambitieux vise à former une main-d'œuvre hautement qualifiée, renforçant ainsi la compétitivité économique du Sud du pays et du Vietnam dans son ensemble. Il s'inscrit dans une démarche plus large visant à créer un réseau universitaire partagé et efficace.

Ce projet s'articule autour de neuf sous-projets, principalement axés sur la formation au niveau international dans des domaines stratégiques tels que les technologies de l'information, l'ingénierie mécanique et de l'automatisation, l'intelligence artificielle, l'administration des affaires, la finance et banque, la santé, le tourisme et la gestion urbaine.

À ce jour, six des neuf sous-projets ont été menés à bien et ont reçu l'approbation nécessaire. Deux autres sous-projets sont en phase avancée de recherche et devraient être finalisés d'ici la fin de l'année 2025. Le dernier sous-projet, quant à lui, est actuellement en cours de vérification avant sa mise en œuvre.

Des programmes de formation en technologies de l'information et de la communication, en intelligence artificielle, en finance et en banque et en gestion urbaine ont été mis à l'essai à Hô Chi Minh-Ville.

Phan Van Mai, président du Comité populaire municipal, a mis en avant l'importance de renforcer les compétences des ressources humaines pour le développement futur de la métropole. Il a appelé les établissements d'enseignement à collaborer davantage avec les entreprises dans la conception des programmes et le choix des méthodes de formation, et à investir dans leurs infrastructures.

D'après Phan Van Mai, Hô Chi Minh-Ville connaît une profonde transformation économique, marquée par une montée en puissance des industries de haute technologie, des services modernes, de la transition numérique et écologique, et par la création d'un centre financier international et de lignes ferroviaires urbaines.

Il a insisté sur la nécessité pour les employés d'acquérir une maîtrise des langues étrangères, des connaissances juridiques internationales et des compétences commerciales pour répondre aux standards internationaux.

Selon lui, les différents acteurs impliqués doivent se coordonner sans délai pour définir des modalités de collaboration efficaces entre la municipalité, les établissements d'enseignement supérieur et les entreprises de ces secteurs.

Il a affirmé que les autorités municipales alloueraient les fonds indispensables à la réussite des programmes de formation et a lancé un appel à d'autres universités, tant nationales qu'internationales, pour qu'elles se joignent à cette initiative.

VNA/CVN