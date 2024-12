Le Vietnam bien représenté dans le classement des universités les plus durables

Dix établissements d'enseignement supérieur vietnamiens figurent dans le classement mondial des universités les plus durables en 2025.

Selon l’étude « QS World University Rankings : Sustainability 2025 », publié le 10 décembre par Quacquarelli Symonds (QS), ces 10 établissements sont l'Université nationale du Vietnam de Hanoï (325e place), l'Université Duy Tan (538e place), l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville (653e place), l'Université des sciences et des technologies de Hanoï (702e place), l’Université nationale du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville (880e place), l’Université Ton Duc Thang (groupe de 921e-930e place), l’Université de Can Tho (groupe de 1.061e -1.080e place), l’Université Nguyen Tat Thanh (groupe de 1.451e -1.500e place), l’Université de Hue (1.501+) et l’Université de Da Nang (1.501+).

Photo : VNA/CVN

A noter que l'Université nationale du Vietnam de Hanoï a connu une forte progression, se hissant au 325e rang mondial, soit une augmentation de 456 places par rapport au classement 2024. Elle se classe à la 51e place en Asie et à la première place au Vietnam. Cet établissement a connu une augmentation de ses points dans tous les trois grands critères, à savoir la gouvernance, l’impact environnemental et l’impact social.

L’étude « QS World University Rankings : Sustainability 2025 » met en lumière les établissements les plus vertueux dans ces domaines du développement durable. Elle a été réalisée auprès de 1.751 établissements d'enseignement supérieur dans le monde.

Dans ce classement, le Vietnam compte deux établissements de plus qu'en 2024. Il s’agit des Universités de Hue et de Da Nang.

VNA/CVN