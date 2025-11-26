Résolution gouvernementale pour surmonter les catastrophes et relancer la production dans le Centre

Face aux conséquences dévastatrices des typhons n os 12 et 13 ainsi que des crues survenues en octobre et novembre 2025, le gouvernement a promulgué, le 25 novembre, la Résolution 380/NQ-CP.

Ce texte déploie des mesures urgentes pour stabiliser la vie des populations et rétablir la production dans les provinces du Centre, avec l'ambition d'atteindre une croissance économique supérieure à 8% en 2025 et 10% en 2026. La priorité absolue demeure la protection des vies et la garantie des services essentiels, s'assurant qu'aucun habitant des localités touchées, d'Ha Tinh à Lam Dong, ne manque de nourriture, de logement ou de soins.

L'exécutif exige une action immédiate basée sur le principe des « 6 clartés » dans l'attribution des tâches. Les ministères concernés, appuyés par l'Armée et la Police, doivent coordonner l'acheminement rapide des réserves nationales vers les zones isolées.

Simultanément, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phong et Quang Ninh fourniront une aide directe matérielle et médicale aux provinces de Khanh Hoa, Gia Lai, Dak Lak et Lam Dong. Sur le plan de la sécurité sociale, un versement cumulé de trois mois de pension sera effectué dès décembre dans ces quatre localités pour soutenir les sinistrés avant le Têt 2026.

Concernant la relance économique, la Résolution ordonne la restauration de l'agriculture via la fourniture d'intrants et impose une régulation stricte du marché pour prévenir toute spéculation, notamment sur les matériaux de construction. Le ministère des Finances appliquera des exonérations et reports fiscaux pour les entreprises affectées.

Enfin, le gouvernement exige une mise en œuvre transparente et synchronisée de ces politiques, interdisant fermement toute corruption ou gaspillage, sous la surveillance rigoureuse des médias et des autorités compétentes.

