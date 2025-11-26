GRECO 2025 : promouvoir la croissance verte grâce aux technologies 4.0 et à l'IA

Le 25 novembre au soir, dans le cadre du Forum économique d'automne 2025 organisé par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le 3ᵉ espace de présentation de produits et services de croissance verte de Hô Chi Minh-Ville (GRECO) 2025 a officiellement été ouvert à la rue piétonne Nguyên Huê, dans la mégapole du Sud.

Placé sous le thème "Intelligence artificielle et inventions, technologies 4.0", GRECO 2025 est un événement majeur de diplomatie économique, visant à promouvoir des solutions technologiques innovantes, notamment les applications de l'intelligence artificielle (IA) dans les secteurs de la production, du commerce et de l'administration.

L'événement a attiré de nombreux représentants de missions diplomatiques, d'associations professionnelles et d'investisseurs nationaux et internationaux, confirmant ainsi le rôle pionnier de Hô Chi Minh-Ville dans le développement d'une économie verte et l'application des nouvelles technologies. L'objectif global est de contribuer à faire de la ville un pôle d'innovation et d'économie verte dans la région.

Pour une ville plus verte et plus intelligente

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a souligné que la localité s'efforce de se construire l'image d'une ville verte, intelligente et durable, plaçant l'humain au cœur de ses préoccupations et s'appuyant sur la science, la technologie et l'innovation. GRECO 2025 offre à Hô Chi Minh-Ville l'opportunité d'affirmer son rôle de pionnier dans la dynamique de croissance verte associée aux technologies 4.0 et à l'intelligence artificielle.

“Hô Chi Minh-Ville s'engage à promouvoir un mode de vie écologique et une consommation durable, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif national de croissance verte et de neutralité carbone”, a déclaré le vice-président Nguyên Van Dung.

Selon Nguyên Van Dung, Hô Chi Minh-Ville se trouve à un tournant décisif de sa stratégie de développement, notamment grâce à l'interconnexion complète de ses infrastructures et de son économie avec les deux localités de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, qui constituent les trois piliers économiques les plus dynamiques du pays. Pour atteindre son objectif de devenir une mégapole moderne et civilisée, figurant parmi les 100 villes les plus agréables à vivre au monde d'ici 2030, elle a décidé de repenser son modèle de croissance, de restructurer son économie en l’orientant vers l’appui sur les technologies, de promouvoir la transformation numérique et une transition écologique globale.

Le vice-président Nguyên Van Dung estime que GRECO 2025 jouera un rôle essentiel en favorisant les liens entre entreprises et consommateurs, investisseurs et partenaires stratégiques, et en créant les conditions propices au développement de la production, du commerce et des exportations.

Soutien aux entreprises dans l'accès aux technologies avancées

Selon le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), GRECO 2025 compose un espace de démonstration pratique qui contribue à transformer les orientations stratégiques en matière de hautes technologies abordées lors du Forum économique d'automne 2025 en produits, modèles et solutions concrets. L'événement joue un rôle de passerelle entre les décideurs politiques, les experts en technologies, le monde des affaires et les consommateurs, afin de promouvoir une croissance verte par l'innovation. Par rapport aux éditions précédentes, GRECO 2025 a marqué une rupture en intégrant pleinement les technologies 4.0 à son contenu, reflétant ainsi la forte similitude avec le thème de l'intelligence artificielle du Forum économique d'automne 2025.

L'événement est spécialement conçu pour aider les entreprises, notamment les PME, à accéder aux nouvelles technologies, à échanger avec des entreprises nationales et internationales, et ainsi à adopter un modèle de production plus écologique et à appliquer les principes de l'économie circulaire pour renforcer leur compétitivité dans la chaîne de valeur mondiale. Les entreprises participantes ont l'opportunité de présenter leurs modèles et de proposer directement leurs produits issus des technologies vertes aux investisseurs et aux consommateurs.

L'espace d'exposition de GRECO de cette année comprend trois zones principales, illustrant la combinaison multidimensionnelle de la technologie et du développement durable : celle de haute technologie, présentant les avancées de l'IA, la technologie des semi-conducteurs, les microprocesseurs et les applications numériques au service de la transition écologique ; celle des produits spécialisés, mettant en avant des solutions dans les domaines des énergies renouvelables, des transports intelligents, de la finance verte, du tourisme et de la consommation responsable ; et celle du développement durable, qui met à l'honneur les entreprises et les start-ups innovantes respectueuses de l'environnement et des critères de gouvernance (ESG).

Parallèlement aux activités d'exposition et de présentation, GRECO 2025 organise également une série de séminaires sur l'industrie des semi-conducteurs, un programme de rencontres directes B2B (Business to Business), une activité communautaire de recyclage et des performances artistiques alliant tradition et modernité pour promouvoir un mode de vie écologique.

Texte et photos : Tân Dat/CVN