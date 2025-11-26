L'ambassade du Vietnam au Japon appelle aux dons pour les victimes des inondations

Le 25 novembre, l’ambassade du Vietnam au Japon a organisé une cérémonie de lancement de l’appel aux dons "Soutenir les compatriotes du Centre et des hauts plateaux du Vietnam pour surmonter les conséquences des inondations", à destination de la communauté vietnamienne établie au Japon.

La cérémonie a débuté par une minute de silence en hommage aux victimes des récentes catastrophes naturelles qui ont frappé le pays. Dans son discours, Nguyên Sâu, chargé d'affaires par intérim, a rappelé l'ampleur des dégâts causés par les pluies torrentielles et les inondations : pertes en vies humaines, destructions d'infrastructures et bouleversement profond de la vie quotidienne des habitants. Il a lancé un appel vibrant à la solidarité de toute la communauté vietnamienne au Japon afin d'aider les familles sinistrées à surmonter les difficultés immédiates et à retrouver une vie normale.

Ces derniers mois, la diaspora vietnamienne au Japon s'est largement mobilisée. Le 2 octobre dernier, l'ambassade, en collaboration avec l'Union des associations vietnamiennes au Japon et plusieurs organisations communautaires, avait déjà organisé une collecte de fonds pour les victimes du typhon Yagi (n°10).

De nombreuses associations poursuivent parallèlement des actions locales pour apporter soutien financier et matériel aux zones les plus touchées.

La solidarité japonaise n'est pas en reste. Le 17 octobre, Watanabe Hiroyuki, président du Fonds du Club Aeon 1%, s'est rendu à l'ambassade pour remettre un don de 5. 000 dollars au nom du groupe Aeon, réaffirmant l'engagement constant d'entreprises et d'institutions japonaises aux côtés du Vietnam dans les moments difficiles.

Bien que ces contributions ne puissent effacer entièrement les lourdes pertes humaines et matérielles, elles incarnent la profonde solidarité de la communauté vietnamienne au Japon et l'amitié sincère de nombreux partenaires japonais.

