Un habitant remet aux autorités un macaque à face rouge

Le 25 novembre, M. Nguyên Van Lôc, résident du hameau Ban, commune de Hung Chân (district de Quy Châu, province de Nghê An), a remis de son plein gré un macaque à face rouge adulte aux autorités locales afin qu’il soit pris en charge et réintroduit dans son habitat naturel.

Dans la matinée, grâce à la sensibilisation menée par l’équipe interdisciplinaire composée de la police communale, des représentants du Comité populaire de Hung Chân et du service forestier de Quy Châu, l’animal a été confié aux autorités compétentes.

Pesant environ 6 kg, le primate a immédiatement été transféré au Centre de sauvetage des animaux sauvages du parc national de Pù Mát. Les spécialistes y assurent actuellement son suivi sanitaire, les soins nécessaires et la préparation des documents administratifs requis avant sa remise en liberté.

Le macaque à face rouge (Macaca arctoides), l’une des plus grandes espèces du genre Macaca (famille des Cercopithecidae, ordre des Primates), est classé dans le groupe IIB des espèces menacées, rares et précieuses.

Il figure à la fois dans le Livre rouge du Vietnam et dans la liste rouge de l’UICN (1997). Cette espèce joue un rôle essentiel dans les écosystèmes forestiers vietnamiens.

Ces derniers temps, les catastrophes naturelles et les inondations récurrentes poussent de nombreux animaux sauvages – singes, oiseaux, tortues et autres espèces – à se rapprocher des zones habitées.

Le renforcement des campagnes de sensibilisation par les autorités, combiné à la coopération active de la population qui remet volontairement les animaux capturés, illustre une prise de conscience croissante et des efforts concertés pour protéger la faune sauvage et la biodiversité.

Rappelons qu’une semaine plus tôt, le 13 novembre, dans la commune d’Anh Sơn (province de Nghê An), deux habitants avaient déjà remis à la police communale et au service forestier local deux primates rares : un macaque à face rouge et un macaque à queue de cochon du Nord, retrouvés égarés dans leurs maisons.

Ces deux individus avaient été transférés le jour même au parc national de Pù Mát pour y être soignés avant leur réintroduction prochaine dans la nature.

Ces actions témoignent de l’engagement des habitants et des autorités de la province de Nghê An en faveur de la conservation de la faune sauvage.

