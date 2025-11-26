Un cancereux des os conserve ses jambes grâce à la technologie d’impression 3D

Face à la recommandation d’amputer la jambe de son enfant pour lui sauver la vie, M me Hiên a choisi une voie plus difficile. Elle était déterminée à trouver, coûte que coûte, une chance de préserver les jambes de son fils. Cette conviction l’a conduite à Vinmec, où la médecine de précision et la technologie d’impression 3D personnalisée ont ouvert un nouvel espoir.

Photo : CTV/CVN

Le drame est survenu au début de l’année 2025, lorsque le petit Nguyên Văn Minh (7 ans, originaire de Thái Nguyên), habituellement vif et en bonne santé, a soudain commencé à ressentir des douleurs inhabituelles et persistantes dans les jambes. Peu de temps après, ces douleurs se sont révélées être les signes d’une des maladies malignes les plus redoutées chez l’enfant : le cancer des os.

Mon enfant ne faisait que de se plaindre de douleurs dans les jambes, surtout la nuit. Je pensais que c’était parce qu’il courait trop ; on me disait même qu’il manquait de calcium, se souvient Vu Thị Hiên, la mère de Minh.

Mais pendant les congés du 30 avril - 1er mai, elle découvre que la cuisse de Minh est anormalement enflée. Après des examens approfondis, la famille reçoit une nouvelle bouleversante : un cancer des os au stade IIB, avec une tumeur ayant envahi toute la cuisse.

La douleur s’amplifiait alors qu’à peu près tous les hôpitaux consultés proposaient une seule solution pour sauver Minh : l’amputation. Mais l’instinct maternel empêcha Mme Hiên d’accepter cette option : Quelle serait l’enfance de mon fils s’il perdait ses jambes ? Je dois tout tenter.

Elle emmena alors son fils dans de nombreux hôpitaux de plus ou moins grandes structures, le cœur rempli d’angoisse mais déterminée à ne renoncer à aucune chance de préserver ses jambes.

Puis, au moment où tout espoir semblait disparaître, elle entendit parler par hasard de cas de conservation de membre réussis chez des patients atteints de cancer des os grâce à la technologie d’impression 3D personnalisée à Vinmec. Sans hésiter, elle partit immédiatement pour Hanoï avec son fils, direction l’Hôpital International Vinmec Times City.

Après l’examen et la réunion pluridisciplinaire sur les tumeurs osseuses (MTB Sarcoma), présidée par le Professeur Trân Trung Dung – Directeur général du Système de Santé Vinmec, les médecins ont annoncé une nouvelle qui a redonné espoir à Mme Hiên : l’état de santé de Minh permettait encore de préserver ses jambes.

Cependant, l’enfant devait se faire remplacer tout le fémur par un implant personnalisé imprimé en 3D - une technique avancée disponible uniquement à Vinmec, permettant d’éliminer complètement la tumeur tout en conservant la fonction motrice.

Une opération exceptionnelle

Le 15 octobre 2025, à 09h00 du matin, Minh a été conduit en salle d’opération à Vinmec. L’atmosphère était tendue, mais tous comprenaient que ce n’était pas seulement une chirurgie complexe, mais un tournant décisif pour l’avenir d’un enfant.

Photo : CTV/CVN

L’opération a duré plusieurs heures. Les médecins devaient à la fois traiter la tumeur envahissante, préserver au maximum les tissus sains et reconstruire avec précision la structure du fémur afin de garantir que l’enfant pourrait marcher normalement par la suite. Une seule légère erreur aurait pu compromettre tous les efforts.

Après quatre heures, l’intervention s’est achevée avec succès, déclenchant une immense joie parmi l’équipe médicale.

Lorsque le chirurgien a dit ‘nous avons pu sauver les jambes de votre enfant’, j’ai éclaté en sanglots. Pour la première fois après des mois, je pleurais de soulagement, car l’espoir était devenu réalité, a confié Mme Hiên.

Cependant, l’opération ne faisait que partie de la moitié du chemin. Minh devait encore suivre une rééducation fonctionnelle, gérer la douleur et ajuster sa mobilité.

Pour le cas de Minh, le plus grand défi ne résidait pas dans la technologie, puisque Vinmec maîtrise parfaitement cette technique, mais dans le processus de rééducation de l’enfant.

À 7 ans, il a déjà subi 2 à 3 mois de chimiothérapie épuisante, puis a dû affronter une opération majeure. Pour pouvoir marcher par la suite, il va devoir commencer sa rééducation 1 à 2 jours après l’intervention, en sachant qu’un enfant peut facilement refuser de coopérer dès qu’il ressent la moindre douleur, explique le Dr Nguyễn Trần Quang Sang, Chef du service de Chirurgie des tumeurs osseuses et des tissus mous à l’Hôpital International Vinmec Times City.

À Vinmec, les spécialistes en kinésithérapie et rééducation ont accompagné quotidiennement l’enfant. Ses premiers pas après l’opération ont été extrêmement difficiles et douloureux, parfois Minh a éclaté en sanglots par peur. Mais à chaque moment de faiblesse, les mains des médecins et des infirmiers l’ont soutenu doucement tout en l’encourageant.

Même pour un adulte, la rééducation est difficile ; pour un enfant de 7 ans après une chirurgie majeure, c’est encore plus exigeant. Mais grâce à une bonne gestion de la douleur et au soutien constant de l’équipe médicale ainsi que des parents, Minh a récupéré très rapidement en seulement cinq jours, a partagé le Dr Nguyễn Văn Vỹ, Chef du service de Rééducation et de Médecine sportive à l’Hôpital International Vinmec Times City.

Les progrès de Minh ont surpris toute l’équipe médicale de Vinmec. Passant de la nécessité d’être porté ou soutenu, Minh a commencé à se tenir debout seul, puis à faire ses premiers pas. Chaque pas était une affirmation : le choix de sa mère était le bon et les efforts médicaux avaient porté leurs fruits.

Certains enfants doivent apprendre à marcher deux fois dans leur vie : la première fois pour grandir, la deuxième pour défier le destin. Minh est en train de vivre ce second parcours – un parcours où il conserve ses jambes, son droit de courir et son enfance.

À ce jour, Minh est le plus jeune patient au Vietnam à bénéficier du remplacement complet du fémur par une technologie d’impression 3D personnalisée, succédant au miracle réalisé par Vinmec avec l’enfant Minh Đức (8 ans) en mai 2025. La maîtrise totale par Vinmec de cette technique de remplacement osseux ouvre un nouvel espoir de vie complète pour de nombreux patients atteints de cancer des os dans leur combat contre cette maladie redoutable.

Minh Thu/CVN