Des scientifiques se retrouvent à Quy Nhon pour un camp sur la détection rapide et en faible luminosité

Une trentaine de scientifiques et chercheurs venus des États-Unis, d’Allemagne, du Japon, d’Inde, de République tchèque et du Vietnam sont réunis du 2 au 8 mars dans le cadre du 4 e camp scientifique sur la détection rapide et en faible luminosité (4th Hardware camp for fast and low-light detection) qui se tient dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre).

>> Les sciences de la vie au cœur d'une conférence internationale à Quy Nhon

>> Sciences de la terre et de l'environnement au cœur de la conférence internationale

>> Les scientifiques se réunissent à Quy Nhon

Organisé par l’organisation Rencontres du Vietnam, le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE) et l'Institut de recherche interdisciplinaire en science et en éducation (IFIRSE), le camp scientifique a l'honneur d'avoir comme instructeurs des scientifiques de premier plan dans le domaine, notamment : le professeur Yuichi Oyama de l’Institut d'études sur les particules et le nucléaire (IPNS), relevant de l’Organisation de recherche sur les accélérateurs de haute énergie (KEK); le professeur Atsumu Suzuki de l’Université de Kobe ; le Dr Michael Holik de l’Université technique tchèque.

Photo : VNA/CVN

Ce camp, organisé par l'IFIRSE, vise à offrir aux étudiants une expérience pratique des photomultiplicateurs à résolution de photo unique (siPM et PMT), des scintillateurs plastiques, des sources lumineuses, de l'électronique et de l'acquisition de données (DAQ) utilisés dans les expériences de physique des particules et nucléaire.

Il offre une occasion unique aux étudiants et aux jeunes chercheurs d'acquérir des connaissances et des compétences pratiques dans un domaine de recherche de pointe. Il contribue également à renforcer la coopération scientifique internationale et à promouvoir le développement de la physique au Vietnam.

VNA/CVN