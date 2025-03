Expérience en IA et sécurité sur Internet offerte aux jeunes Vietnamiens de Singapour

>> IA et médecine : l’audace d’un chercheur vietnamien

>> E-commerce : l'IA et la transformation numérique peuvent changer le marché

>> Accélérer la transformation numérique au Vietnam

L'événement marquait le début d'une série de programmes scientifiques et technologiques destinés aux jeunes Vietnamiens et Vietnamo-singapouriens de Singapour, visant à leur transmettre les connaissances sur les technologies modernes et les compétences numériques essentielles à la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

Au cours de l'événement, les jeunes participants ont partagé leur expérience des applications de l'IA lors de présentations. Ils ont également écouté des experts discuter de l'utilisation de l'IA au quotidien, de l'identification des risques potentiels et de la protection contre les menaces en ligne. Ils ont également participé à des jeux interactifs.

Selon l'organisateur, cette série d'activités vise à aider les jeunes à accéder à des domaines scientifiques et technologiques de pointe, à rencontrer des experts de premier plan et à explorer des applications pratiques. Le programme encourage également les participants à développer leur créativité, à améliorer leurs compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) et à construire des bases solides pour leur future carrière.

Le programme visait à créer un écosystème diversifié et axé sur les carrières, aidant les jeunes à explorer leur potentiel et leurs passions dans divers domaines. Grâce à la communauté dynamique d'intellectuels vietnamiens à Singapour travaillant dans les sciences et les technologies, ces événements devraient inspirer, nourrir la passion et offrir des opportunités de carrière, contribuant ainsi au développement d'une communauté forte et soudée.

VNA/CVN